Только четверть россиян знают, что такое метавселенная

Только четверть россиян имеют представление о том, что такое метавселенная, показало исследование ESET. В то же время гораздо больше жителей страны уверены, что метавселенные в перспективе 5-10 лет станут частью нашей жизни.

О том, что такое метавселенная знают только 24% респондентов, принявших участие в исследовании компании ESET. 82% из них толкуют это понятие как «цифровой мир, который объединяет физическую, дополненную и виртуальную реальности». Лучше всего с понятием «метавселенная» осведомлены жители Москвы и респонденты в возрасте от 35 до 44 лет.

Каждый девятый участник опроса уверен, что метавселенная – это нереальный фантастический мир. Некоторая часть связывает понятие метавселенной исключительно с миром онлайн-игр.

Несмотря на неосведомленность большей части респондентов с понятием «метавселенная», половина из них уверены, что метавселенные станут частью нешей жизни на горизонте 5-10 лет. Срок в 20-30 лет назвали 35% участников опроса, каждый десятый полагает, что виртуальные миры станут обыденностью в перспективе 50 лет, и только 5% совсем не верят, что у метавселенных есть будущее.

Участниками исследования ESET стали более 1,1 тысяч человек старше 18 лет из российских городов с населением 1 млн человек и выше.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!