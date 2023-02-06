За 2022 год россияне перевели в Армению $3,6 млрд

В 2022 году граждане РФ перевели в Армению денежных средств на сумму $3,6 млрд, это в четыре раза больше, чем годом ранее — $865,6 млн, свидетельствуют данные ЦБ республики. Объем переводов из Армении в РФ вырос на 12,7%.

В декабре 2022 года россияне отправили в Армению $422,9 млн, что в пять раз больше показателя за аналогичный период 2021 года. При этом из республики в РФ было переведено $60,5 млн, больше отправили только в марте 2022 года — $61,2 млн.

За минувший год экономика Армении показала рост в 13% вместо прогнозируемых 7%. По словам премьер-министра республики Никола Пашиняна, таким результатам в том числе поспособствовала массовая релокация россиян в страну.

В конце 2022 года министр экономики Армении Ваан Керобян призвал сделать все возможное, чтобы работающие на территории страны россияне оставались в республике как можно дольше.

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