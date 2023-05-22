В Москве запустили производство российских банкоматов на процессорах «Эльбрус»

В Москве запустили производство российских банкоматов на отечественных процессорах «Эльбрус». Предприятие в паре «Руднево» может выпускать до 15 тыс. устройств в год и уже получило предзаказы на 7 тыс. банкоматов.
В индустриальном парке «Руднево» в Москве наладили выпуск банкоматов российского производства. Они оснащены улучшенной системой защиты от мошенников, могут бесконтактно считывать карты, штрихкоды и QR-коды. Об этом говорится в блоге мэра Москвы Сергея Собянина.
«Одним словом, это – качественный конкурентный продукт, соответствующий нынешним и перспективным запросам рынка», – отмечается в сообщении.
Предприятие группы компаний BFS может выпускать до 15 тыс. банкоматов ежегодно. Устройства на 80% состоят из комплектующих, производимых в России. За операционную работу банкоматов отвечают отечественные процессоры «Эльбрус».
Запуск производства позволит создать не менее 70 рабочих мест. BFS уже получила предзаказ на 7 тыс. банкоматов.
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