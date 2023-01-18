Данные 75% россиян утекли в сеть в 2022 году — DLBI

Персональные данные 75% россиян по итогам прошедшего года утекли в сеть, подсчитали эксперты DLBI. Среди этих данных – около 100 млн адресов электронной почты и телефонных номеров. Всего же за год произошло 140 утечек информации.

Эксперты сервиса DLBI проанализировали большинство связанных с Россией утечек – как крупных, например, в «Яндекс.Еде», «Гемотесте» и Delivery Club, так и мелких, в небольших компаниях.

По данным аналитиков, слитые в сеть базы содержали конфиденциальные данные об использовании различных сервисов, пароли, контактные данные. Всего к хакерам попали более 109 млн номеров телефона россиян и 99,8 млн адресов электронной почты.

Исходя из полученных данных, основатель DLBI Ашот Оганесян предположил, что суммарно в сеть попали данные 75% россиян или 85% трудоспособного населения страны.

С начала 2022 года количество утечек данных в российских компаниях резко увеличилось. По подсчетам Роскомнадзора, произошло 140 случаев, в результате которых к хакерам попали около 600 млн записей о россиянах.

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