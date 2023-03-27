Больше половины россиян имеют долгосрочные финансовые цели — исследование

Две трети россиян (72%) обладают средним или высоким уровнем финансовой грамотности, показало исследование НАФИ.

По результатам опроса аналитического центра, 76% респондентов понимают взаимосвязь рисков и доходности, 64% опрошенных знают значение термина «инфляция» и еще 58% осознают преимущества диверсификации рисков. При этом корректно оценить степень влияния инфляции смогли лишь около половины (48%) респондентов.

Финансовое поведение и навыки

73% россиян занимаются тем или иным видом сбережений. Из них 37% хранят наличные накопления дома, еще четверть предпочитает банковский счет (27%) или сберегательный счет/вклад в банке (25%). Сберегательное поведение более свойственно жителям крупных городов, а также людям с высшим образованием и трудоустроенным россиянам.

65% россиян ведут семейный бюджет. 37% следят за своими финансами «в уме», 16% записывают доходы и расходы, 12% следят за накоплениями и тратами через цифровые сервисы. Чуть больше трети (33%) не ведет семейный бюджет.

Подавляющее большинство жителей страны своевременно оплачивают счета и заранее обдумывают свои покупки (78% и 80% соответственно), а также внимательно следят за состоянием финансов в целом (78%). Долгосрочные финансовые цели имеет чуть больше половины россиян (55%).

Кредитование

При оформлении кредита в течение последнего года 47% россиян рассматривали предложения от разных финансовых организаций, что говорит о грамотном подходе к выбору финансовых продуктов.

К независимым источникам за информацией по теме перед оформлением кредита обращались 42% заемщиков, из них 30% искали данные в интернете, 28% консультировались с сотрудниками банка, 22% обращались в отделения кредитных организаций.

Опрос проводился в период с декабря 2022 по январь 2023 годы.

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