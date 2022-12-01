Россияне стали в два раза чаще летать в Таиланд, Индию и на Шри-Ланку

В 2022 году спрос на поездки в Таиланд, Индию и на Шри-Ланку вырос вдове и превысил допандемийный уровень. На популярность направлений влияет распространение удаленной работы и доступность поездок в Азию.

Значительная часть бронирований россиян приходится на время с 1 ноября по 31 марта 2023 года на три недели и более. В 2021 году длительность бронирований была вдвое ниже, чем в этом году — 5%, в допандемийном 2019 году — 4%, пишет «Коммерсантъ».

Самым популярным направлением в этом году стал Таиланд. Это частично может быть связано со сравнительно недорогим бюджетом поездок. В среднем за размещение в этой стране, по данным Ostrovok.ru, россияне платят 4 тыс. рублей в сутки. Для сравнения: на Мальдивах аналогичный бюджет составляет 21 тыс. рублей в сутки, в Камбодже — 6,4 тыс. рублей, на Шри-Ланке — 5,4 тыс. рублей.

В сентябре пятая часть участников (20%) исследования SuperJob хотела бы в ближайших год отдохнуть в Санкт-Петербурге. Женщины выбирали это направление намного чаще, чем мужчины — 24% против 15%.

Среди других городов, где россияне не против отдохнуть — Москва, Анапа, Великий Новгород, Новосибирск, Волгоград, Геленджик, Екатеринбург, Пятигорск, Мурманск и Кисловодск.

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