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Россияне назвали главные причины недовольства своим начальством

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В «Работа.ру» выяснили, что именно россиянам не нравятся в их начальстве. Большинство среди причин для недовольства назвали некомпетентность руководителя, а около половины респондентов посетовали на то, что начальник не хочет повышать их в должности.

Россияне назвали главные причины недовольства своим начальством

В исследовании сервиса «Работа.ру» приняли участие 7 тыс. респондентов из всех регионов России. 

Своим начальником оказались недовольны 48% опрошенных. Основными причинами для этого стали:

  1. некомпетентность руководителя (61% респондентов);
  2. нежелание повышать в должности (54%);
  3. манипуляция зарплатами, объемом работ, увольнением (47%);
  4. агрессия по отношению к персоналу (41%);
  5. личная неприязнь (39%).

Около четверти респондентов в качестве основной причины для недовольства своим руководителем назвали распускание сплетен.

52% респондентов довольны начальством, следует из результатов исследования. Примечательно, что доля таких респондентов значительно упала – в прошлогоднем исследовании сервиса она составляла 67%.

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Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock

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