Россияне назвали главные причины недовольства своим начальством

В «Работа.ру» выяснили, что именно россиянам не нравятся в их начальстве. Большинство среди причин для недовольства назвали некомпетентность руководителя, а около половины респондентов посетовали на то, что начальник не хочет повышать их в должности.
В исследовании сервиса «Работа.ру» приняли участие 7 тыс. респондентов из всех регионов России.
Своим начальником оказались недовольны 48% опрошенных. Основными причинами для этого стали:
- некомпетентность руководителя (61% респондентов);
- нежелание повышать в должности (54%);
- манипуляция зарплатами, объемом работ, увольнением (47%);
- агрессия по отношению к персоналу (41%);
- личная неприязнь (39%).
Около четверти респондентов в качестве основной причины для недовольства своим руководителем назвали распускание сплетен.
52% респондентов довольны начальством, следует из результатов исследования. Примечательно, что доля таких респондентов значительно упала – в прошлогоднем исследовании сервиса она составляла 67%.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Matej Kastelic /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Компании в России стали чаще принимать на работу бывших сотрудников своих конкурентов – исследование
- 2 Почти половина россиян относятся негативно к проверке QR-кодов в ТЦ — опрос
- 3 Школьники хотят начать карьеру в геймдеве, но боятся неодобрения от родителей – исследование
- 4 Как взаимодействовать с разными типами современных потребителей — исследование
- 5 Хотите провести исследование при разработке продукта? Вот что необходимо учесть
ВОЗМОЖНОСТИ
01 февраля 2022
01 февраля 2022
07 февраля 2022