Россияне назвали главные причины недовольства своим начальством

В «Работа.ру» выяснили, что именно россиянам не нравятся в их начальстве. Большинство среди причин для недовольства назвали некомпетентность руководителя, а около половины респондентов посетовали на то, что начальник не хочет повышать их в должности.

В исследовании сервиса «Работа.ру» приняли участие 7 тыс. респондентов из всех регионов России.

Своим начальником оказались недовольны 48% опрошенных. Основными причинами для этого стали:

некомпетентность руководителя (61% респондентов); нежелание повышать в должности (54%); манипуляция зарплатами, объемом работ, увольнением (47%); агрессия по отношению к персоналу (41%); личная неприязнь (39%).

Около четверти респондентов в качестве основной причины для недовольства своим руководителем назвали распускание сплетен.

52% респондентов довольны начальством, следует из результатов исследования. Примечательно, что доля таких респондентов значительно упала – в прошлогоднем исследовании сервиса она составляла 67%.

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