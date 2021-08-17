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Подавляющее большинство россиян получают «белую» зарплату — опрос

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

ВЦИОМ провел опрос россиян об отношении к «серым» зарплатам. 86% опрошенных сообщили, что получают всю зарплату официально, 6% ответили, что получают всю зарплату неофициально, «в конверте» (13% среди сотрудников некоммерческих организаций, 12% среди 18-24-летних, 8% среди граждан в возрасте 60+), а 5% получают часть зарплаты официально, а часть — «в конверте».

Подавляющее большинство россиян получают «белую» зарплату — опрос

По данным ВЦИОМа, за прошедшие 15 лет на 15 п.п. выросла доля россиян, получающих всю зарплату официально (71% в 2006 году).

С пониманием относятся к тому, что некоторые работодатели выплачивают своим работникам зарплату неофициально, «в конвертах», 45% жителей РФ (58-59% среди молодежи, 53% среди работающих граждан), 46% россиян этого не приемлют (64% среди граждан в возрасте 60 лет и старше).

Как выяснил ВЦИОМ, большинство граждан РФ (65%) не имеют опыта получения зарплаты «в конверте», 34% ответили, что с ними такое случалось (43-49% среди молодежи, 44% среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга).

В ходе опроса стало известно, что чаще всего платят зарплату неофициально в сфере строительства и торговле (по 16%), разнорабочим (14%), работникам малого бизнеса (9%) и трудящимся в сфере услуг (8%).

32% россиян считают, что ответственность за то, что в нашей стране некоторые работники получают зарплату «в конвертах», в первую очередь лежит на государстве, 25% винят работодателей и 14% возлагают ответственность на налоговую систему.

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Фото: Unsplash

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