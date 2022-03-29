Правительство предложило провести делистинг ценных бумаг российских компаний с зарубежных площадок

Минэкономразвития предложило снять расписки российских компаний с торгов на зарубежных площадках. Ценные бумаги компаний из РФ на иностранных биржах практически обесценились после начала военной операции на Украине.
О возможности делистинга депозитарных расписок компаний из России с иностранных торговых площадок пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Механизм делистинга предусматривает последующую конвертацию депозитарных расписок в российские ценные бумаги.
С предложением провести делистинг выступило Минэкономразвития. Ведомство подготовило соответствующий законопроект. В министерстве отметили, что этот вопрос прорабатывается, не дав дополнительных комментариев.
3 марта Лондонская биржа остановила торги ценными бумагами российских компаний. К этому моменту они практически обесценились: например, котировки «Сбера» упали до одного цента, «Лукойла» – на 97%, «Новатэка» – на 91%, «Газпрома» – на 89%.
С 7 марта бумаги компаний из РФ исключены из фондовых индексов FTSE Russel.
Фото на обложке: Westlight /
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