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Россияне начали массово оформлять визы в Китай

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В России подскочил спрос на оформление виз в Китай, узнал «Коммерсантъ». Это произошло после того, как Пекин объявил о возобновлении выдачи всех типов виз с 15 марта.

Россияне начали массово оформлять визы в Китай

Так, в течение двух дней россияне заняли все свободные слоты на оформление документов для поездки в КНР. Об этом изданию рассказали заместитель руководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина, а также начальник корпоративного отдела «Визахода» Марина Широкова.

По словам Отвагиной, 17 марта в московских визовых центрах можно было получить слот на подачу докуменов только на 23 мая. В Петербурге чуть раньше — на 20 апреля. При этом, как уточнила Широкова, все освободившиеся из-за отказов места сразу же занимают боты.

Наиболее востребованными являются деловые визы в КНР, рассказали участники рынка. Представители российских компаний стали резко оформлять документы, чтобы успеть попасть на Кантонскую ярмарку в Гуанчжоу. Она проходит с 15 апреля по 5 мая.

Еще один фактор — попытки переориентировать импорт и экспорт на Восток на фоне нарастающей санкционной изоляции России со стороны Запада. Так представителям бизнеса нужно чаще проводить переговоры с партнерами из Китая.

По словам руководителя отдела визовой поддержки «Аэроклуба» Алины Проценко, чаще всего деловые визы оформляют представители обрабатывающей и добывающей отраслей, а также строительной сферы. За бизнес-визами обращаются и менеджеры FMCG-индустрии.

Кроме того, наблюдается возросший интерес к данному направлению и среди туристов. После 15 марта доля бронирований авиаперелетов в КНР выросла до 2% от всего объема, хотя ранее составляла лишь 0,1%. Таким образом, Китай занял 12-позицию в топе самых популярных направлений среди россиян.

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Согласно данным сервиса OneTwoTrip, 28% бронирований в КНР приходятся на Пекин, еще 23% — на Шанхай. И 18% выбирают Гуанчжоу.

Фото на обложке: 9dream studio / Shutterstock

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