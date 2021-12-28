Число россиян с кредитами или займами увеличилось до 43 млн человек

С 1 апреля 2020 года по 1 июля 2021 года число россиян с активными кредитами или займами выросло на 2,4% до 43 млн человек, говорится в материалах Центрального банка (ЦБ).

Рост числа россиян с активными кредитами или займами связан с тем, что обращаться за деньгами в микрофинансовые организации (МФО). Так, в МФО в период с апреля 2020 по июль 2021 обратилось более 600 тыс. человек, число таких заемщиков увеличилось до 3 млн.

Также на 400 тыс. увеличилось число заемщиков, у которых есть кредит и в банке, и в МФО. Одновременно кредиты и займы брали 3,7 млн россиян. Общая сумма их долгов составила 1,7 трлн рублей.

К 1 июля 2021 года около 6 млн россиян имели просрочки по банковским ссудам на срок от трех месяцев. На начало пандемии их число было чуть более 5,8 млн человек.

По данным ЦБ, растет задолженность россиян по ипотеке. Так, во втором квартале 2021 года средний ипотечный долг на каждого нового созаемщика составил 2,42 млн рублей, что примерно на 78% превышает показатели до начала пандемии.

Также все больше россиян стали брать на первоначальный взнос по ипотеке потребкредит. Доля таких клиентов от общего числа ипотечных заемщиков достигла 6,2% во втором квартале 2021 года против 5,5% до начала пандемии.

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