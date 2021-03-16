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Русская космонавтка вдохновила Mattel на новую куклу Barbie

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Екатерина Солнцева
Екатерина Солнцева

Новостной редактор

Екатерина Солнцева

Компания Mattel, владеющая брендом Barbie, создала куклу в образе Анны Кикиной — единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса. Новая игрушка будет доступна в двух вариантах — в полетном костюме и скафандре для выхода в открытый космос.

Русская космонавтка вдохновила Mattel на новую куклу Barbie

Также создатели новинки сообщили, что игрушка в продажу не поступит — её можно будет выиграть в конкурсе в честь 60-летия первого полета человека в космос, пишет ТАСС.

Кикина заявила, что кукла должна показать детям, что стать космонавтом может каждый, вне зависимости от пола. «Необязательно, чтобы каждая девочка, играя с такой Барби, захотела стать космонавтом, — сказала она. — Самое главное, чтобы все они знали, что у них есть выбор, есть право выбирать любую профессию, которая придется по душе».

Вместе с этим, в компании сообщили о том, что производитель кукол Barbie решил увековечить образ рок-легенды Дэвида Боуи «Зигги Стардаста» — вымышленного персонажа, придуманного певцом для своего альбома.

Фото: пресс-служба Mattel в России

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