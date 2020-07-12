Инвестгруппа «Русские фонды» купит завод по производству масла

Дочерняя структура инвестиционной группы «Русские фонды» — «Агритек» — покупает имущественный комплекс завода по производству растительных масел обанкротившейся компании «Грейнлюкс». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на реестр сведений о банкротстве и базу данных ЕГРЮЛ.

«Грейнлюкс» управлял комплексом по производству растительных масел в Смоленской области. Мощность переработки —до 90 тысяч тонн в год. В 2019 году компанию признали банкротом.

«Русские фонды» — инвестиционная группа первого председателя совета директоров интернет-холдинга Rambler Сергея Васильева и его партнеров. Она специализируется на слияниях и поглощениях, инвестициях в недвижимость и управлении активами. Среди проектов — золотодобывающий холдинг «Селигдар» и трейдер нефтепродуктов «Нефтелайн трейд».

«Агритек» договорился о покупке предприятия по производству масла в Смоленской области за 509,9 млн рублей, заключен договор купли-продажи.

Сергей Васильев подтвердил сделку в разговоре с изданием.

По словам Васильева, в группе готовят план работ по производственному комплексу и его расширению. Проект рассматривается как долгосрочный, другие детали Васильев не раскрыл.

Как отмечает газета, завод по производству масла может быть не единственным интересом «Русских фондов» в агробизнесе. По данным ЕГРЮЛ, структура группы — «Агропродсоюз» — получила 51% в птицеводческом комплексе «Тверская индейка». Еще «Агропродсоюз» создал в Карелии компанию «Акварекс Био», основным видом деятельности которой указано рыбоводство.

Сергей Васильев не стал раскрывать детали этих проектов. В то же время он отметил, что «Русские фонды» рассматривают агропром как стратегическое направление.

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