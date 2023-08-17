В сети появились первые фото российского смартфона на базе ОС Rosa Mobile

В сети появились первые фото российского смартфона на базе отечественной операционной системы Rosa Mobile. Также раскрыты характеристики гаджета и стоимость – «Р-Фон» обойдется покупателю в 40 тыс. рублей.

Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков опубликовал в сети первые фото смартфона «Р-Фон» российского производства и раскрыл его технические особенности.

Гаджет имеет экран диагональю 6,7 дюймов, 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб физической памяти. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 mAh и тройной камерой 50 Мп. В устройстве присутствует порт USB-C и сканер для отпечатков пальцев.

Смартфон работает на ОС Rosa Mobile, разработанной российской НТЦ ИТ «Роса». Она основана на Linux, что позволяет ей запускать некоторые приложения на Android.

«Р-Фон» будет поставляться в комплекте с чехлом, проводными наушниками, устройством для зарядки. Стоимость смартфона – 40 тыс. рублей. «Роса» планировала выпустить первый «Р-Фон» осенью 2023 года.