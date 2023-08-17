В сети появились первые фото российского смартфона на базе ОС Rosa Mobile

В сети появились первые фото российского смартфона на базе отечественной операционной системы Rosa Mobile. Также раскрыты характеристики гаджета и стоимость – «Р-Фон» обойдется покупателю в 40 тыс. рублей.
Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков опубликовал в сети первые фото смартфона «Р-Фон» российского производства и раскрыл его технические особенности.
Гаджет имеет экран диагональю 6,7 дюймов, 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб физической памяти. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 mAh и тройной камерой 50 Мп. В устройстве присутствует порт USB-C и сканер для отпечатков пальцев.
Смартфон работает на ОС Rosa Mobile, разработанной российской НТЦ ИТ «Роса». Она основана на Linux, что позволяет ей запускать некоторые приложения на Android.
«Р-Фон» будет поставляться в комплекте с чехлом, проводными наушниками, устройством для зарядки. Стоимость смартфона – 40 тыс. рублей. «Роса» планировала выпустить первый «Р-Фон» осенью 2023 года.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Стартует MUIV.LAB 2023: компании с импортозамещающими b2b-решениями смогут масштабироваться и получить инвестиции
- 2 Нужно провести бесшовный ребрендинг и сохранить отношение к компании? Вот как это сделать
- 3 Сколько можно не обновляться — и что произойдет, если бизнесу этого не делать?
- 4 Кафедра менеджмента инноваций НИУ ВШЭ проведет вебинар «Импортозамещение и интеллектуальная собственность»
- 5 Изнанка модной индустрии: 4 барьера, с которыми сталкиваются локальные бренды
ВОЗМОЖНОСТИ
17 августа 2023
20 августа 2023
20 августа 2023