Школа стартапов RUSSOL запустила конкурс питчей
28 февраля состоится конкурс питчей от школы стартапов RUSSOL. Победители получат грант в 150 тысяч рублей, который они смогут потратить на обучение в весеннем потоке школы. Участие в питче бесплатное.
Стартапы смогут представить свой проект или идею на русском или английском языке, получить обратную связь от экспертов. Организаторы проведут для участников вебинары о питчах, международном партнерстве, а также мастер-класс по публичным выступлениям.
В жюри вошли:
- Иван Звягин, главный редактор проекта «Хабр»;
- Екатерина Ландырева, главная по развитию Dodo Pizza в Великобритании;
- Дмитрий Судаков, со-автор «Атласа Новых Профессий»;
- Алина Суслова, бывший продюсер Startup Village;
- Мария Уварова, экс-гендиректор Di Telegraph;
- Дмитрий Кабанов, советник фестиваля SXSW;
- Юрий Ярцев, основатель школы стартапов RUSSOL и другие.
Стартап, который хочет участвовать в конкурсе, должен планировать выйти на международный уровень, представить бизнес-модель, быть молодым ― не более полутора лет на рынке, а также не иметь инвестиций.
Подать заявку можно до 24 февраля. Мероприятие пройдет в Москве, в деловом квартале «Московский шелк». Подробности можно узнать на странице конкурса на Timepad.
Фото на обложке: Matthias Wagner/Unsplash
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