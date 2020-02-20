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Школа стартапов RUSSOL запустила конкурс питчей

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

28 февраля состоится конкурс питчей от школы стартапов RUSSOL. Победители получат грант в 150 тысяч рублей, который они смогут потратить на обучение в весеннем потоке школы. Участие в питче бесплатное.

Школа стартапов RUSSOL запустила конкурс питчей

Стартапы смогут представить свой проект или идею на русском или английском языке, получить обратную связь от экспертов. Организаторы проведут для участников вебинары о питчах, международном партнерстве, а также мастер-класс по публичным выступлениям.

В жюри вошли:

  • Иван Звягин, главный редактор проекта «Хабр»;
  • Екатерина Ландырева, главная по развитию Dodo Pizza в Великобритании;
  • Дмитрий Судаков, со-автор «Атласа Новых Профессий»;
  • Алина Суслова, бывший продюсер Startup Village;
  • Мария Уварова, экс-гендиректор Di Telegraph;
  • Дмитрий Кабанов, советник фестиваля SXSW;
  • Юрий Ярцев, основатель школы стартапов RUSSOL и другие.

Стартап, который хочет участвовать в конкурсе, должен планировать выйти на международный уровень, представить бизнес-модель, быть молодым ― не более полутора лет на рынке, а также не иметь инвестиций.

Подать заявку можно до 24 февраля. Мероприятие пройдет в Москве, в деловом квартале «Московский шелк». Подробности можно узнать на странице конкурса на Timepad.

Фото на обложке: Matthias Wagner/Unsplash

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