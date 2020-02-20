Школа стартапов RUSSOL запустила конкурс питчей

28 февраля состоится конкурс питчей от школы стартапов RUSSOL. Победители получат грант в 150 тысяч рублей, который они смогут потратить на обучение в весеннем потоке школы. Участие в питче бесплатное.

Стартапы смогут представить свой проект или идею на русском или английском языке, получить обратную связь от экспертов. Организаторы проведут для участников вебинары о питчах, международном партнерстве, а также мастер-класс по публичным выступлениям.



В жюри вошли:



Иван Звягин , главный редактор проекта «Хабр»;

, главный редактор проекта «Хабр»; Екатерина Ландырева , главная по развитию Dodo Pizza в Великобритании;

, главная по развитию Dodo Pizza в Великобритании; Дмитрий Судаков , со-автор «Атласа Новых Профессий»;

, со-автор «Атласа Новых Профессий»; Алина Суслова , бывший продюсер Startup Village;

, бывший продюсер Startup Village; Мария Уварова , экс-гендиректор Di Telegraph;

, экс-гендиректор Di Telegraph; Дмитрий Кабанов , советник фестиваля SXSW;

, советник фестиваля SXSW; Юрий Ярцев, основатель школы стартапов RUSSOL и другие.

Стартап, который хочет участвовать в конкурсе, должен планировать выйти на международный уровень, представить бизнес-модель, быть молодым ― не более полутора лет на рынке, а также не иметь инвестиций.

Подать заявку можно до 24 февраля. Мероприятие пройдет в Москве, в деловом квартале «Московский шелк». Подробности можно узнать на странице конкурса на Timepad.

Фото на обложке: Matthias Wagner/Unsplash