Russol запустила сбор средств на открытый онлайн-курс для подростков
3 августа школа стартапов Russol запустила краудфандинговую кампанию, с помощью которой планирует собрать средства на запуск онлайн-курса для подростков. Команда откроет бесплатную образовательную программу по созданию собственного бизнеса.
Цели курса — помочь подросткам не бояться начать свое дело и мыслить глобально, а также дать им возможность учиться вести бизнес бесплатно, на русском языке и из любой точки России.
Материалы основаны на опыте предпринимателей, в том числе основателей международных компаний, таких как Airbnb, Uniqlo и Amazon. В программе будут 10 лекций, на которых участникам расскажут:
- что такое успешный стартап;
- где искать и как проверить стартап-идею;
- как создать прототип продукта без опыта в разработке;
- где искать команду и со-основателей;
- как общаться с сотрудниками;
- как найти подходящую бизнес-модель;
- где и как искать клиентов;
- зачем нужно финансирование и как его найти;
- за какими метриками нужно следить стартапу;
- как выступать на публике и делать слайды;
- куда идти после курса.
Краудфандинговая кампания будет идти до 3 сентября на платформе Boomstarter. Участники получат подарки от школы Russol.
Фото на обложке: Nattakorn_Maneerat/Shutterstock
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