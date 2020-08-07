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Russol запустила сбор средств на открытый онлайн-курс для подростков

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

3 августа школа стартапов Russol запустила краудфандинговую кампанию, с помощью которой планирует собрать средства на запуск онлайн-курса для подростков. Команда откроет бесплатную образовательную программу по созданию собственного бизнеса.

Russol запустила сбор средств на открытый онлайн-курс для подростков

Цели курса — помочь подросткам не бояться начать свое дело и мыслить глобально, а также дать им возможность учиться вести бизнес бесплатно, на русском языке и из любой точки России.

Материалы основаны на опыте предпринимателей, в том числе основателей международных компаний, таких как Airbnb, Uniqlo и Amazon. В программе будут 10 лекций, на которых участникам расскажут:

  • что такое успешный стартап;
  • где искать и как проверить стартап-идею;
  • как создать прототип продукта без опыта в разработке;
  • где искать команду и со-основателей;
  • как общаться с сотрудниками;
  • как найти подходящую бизнес-модель;
  • где и как искать клиентов;
  • зачем нужно финансирование и как его найти;
  • за какими метриками нужно следить стартапу;
  • как выступать на публике и делать слайды;
  • куда идти после курса.

Краудфандинговая кампания будет идти до 3 сентября на платформе Boomstarter. Участники получат подарки от школы Russol.

Фото на обложке: Nattakorn_Maneerat/Shutterstock

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