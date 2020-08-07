Russol запустила сбор средств на открытый онлайн-курс для подростков

3 августа школа стартапов Russol запустила краудфандинговую кампанию, с помощью которой планирует собрать средства на запуск онлайн-курса для подростков. Команда откроет бесплатную образовательную программу по созданию собственного бизнеса.

Цели курса — помочь подросткам не бояться начать свое дело и мыслить глобально, а также дать им возможность учиться вести бизнес бесплатно, на русском языке и из любой точки России.



Материалы основаны на опыте предпринимателей, в том числе основателей международных компаний, таких как Airbnb, Uniqlo и Amazon. В программе будут 10 лекций, на которых участникам расскажут:



что такое успешный стартап;

где искать и как проверить стартап-идею;

как создать прототип продукта без опыта в разработке;

где искать команду и со-основателей;

как общаться с сотрудниками;

как найти подходящую бизнес-модель;

где и как искать клиентов;

зачем нужно финансирование и как его найти;

за какими метриками нужно следить стартапу;

как выступать на публике и делать слайды;

куда идти после курса.

Краудфандинговая кампания будет идти до 3 сентября на платформе Boomstarter. Участники получат подарки от школы Russol.

Фото на обложке: Nattakorn_Maneerat/Shutterstock