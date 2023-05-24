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RuStore до конца года адаптирует интерфейс для TV и запустит монетизацию для физлиц

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Отечественный магазин приложений RuStore до конца года адаптирует площадку для работы на телевизорах и приставках. Маркетплейс также откроет инструменты монетизации для физлиц, рассказали в пресс-службе VK.

RuStore до конца года адаптирует интерфейс для TV и запустит монетизацию для физлиц

Компания анонсировала возможность монетизации для разработчиков, которые зарегистрированы как самозанятые. Зарабатывать на платформе можно будет за счет встроенных покупок и подписок, а также публикуя платные приложения.  

В течение 2023 года появится версия RuStore для TV и TV-приставок, а также будет адаптирован интерфейс для планшетов. 

Разработчики смогут увеличить свою аудиторию и публиковать различные версии своих продуктов в единой консоли RuStore.  

Кроме того, площадка запустит собственные сервисы аналитики и тестирования, а также предложит разработчикам инструменты продвижения своих продуктов.

Ранее в RuStore добавили приложения иностранных издателей, которые в рамках санкций отозвали лицензии из российского сегмента Google Play.

Фото на обложке: Unsplash

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