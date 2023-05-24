RuStore до конца года адаптирует интерфейс для TV и запустит монетизацию для физлиц

Отечественный магазин приложений RuStore до конца года адаптирует площадку для работы на телевизорах и приставках. Маркетплейс также откроет инструменты монетизации для физлиц, рассказали в пресс-службе VK.
Компания анонсировала возможность монетизации для разработчиков, которые зарегистрированы как самозанятые. Зарабатывать на платформе можно будет за счет встроенных покупок и подписок, а также публикуя платные приложения.
В течение 2023 года появится версия RuStore для TV и TV-приставок, а также будет адаптирован интерфейс для планшетов.
Разработчики смогут увеличить свою аудиторию и публиковать различные версии своих продуктов в единой консоли RuStore.
Кроме того, площадка запустит собственные сервисы аналитики и тестирования, а также предложит разработчикам инструменты продвижения своих продуктов.
Ранее в RuStore добавили приложения иностранных издателей, которые в рамках санкций отозвали лицензии из российского сегмента Google Play.
Фото на обложке: Unsplash
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