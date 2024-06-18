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Приложение Rutube пропало из App Store

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Приложение российского видеохостинга Rutube временно заблокировано в App Store. В компании сообщили, что решают этот вопрос, добавив, что все остальное функционирует в штатном режиме.

Приложение Rutube пропало из App Store
  1. Новости

В 2022 году Apple потребовала от Rutube скрыть видео российских государственных СМИ в приложении для iOS или сделать его доступным только для российских пользователей.

После этого компания скрыла приложение в App Store для пользователей из других стран, кроме Казахстана и Беларуси, а затем сделала скачивание доступным только в РФ.

Фото на обложке: DenPhotos / Shutterstock

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