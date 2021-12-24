Ежемесячная аудитория Rutube выросла почти в 4 раза за год

Российский национальный видеохостинг Rutube отчитался о росте ежемесячной аудитории почти в 4 раза за текущий год. В основном на это повлияли усовершенствование платформы и пересмотр контентной и рекламной политик.

О росте ежемесячной аудитории Rutube в 3,8 раз за год сообщили в пресс-службе «Газпром-медиа», в которую входит российский видеохостинг.

В «Газпром-медиа» отметили, что изменения, проведенные на платформе, повысили интерес пользователей к Rutube. В 2021 году видеохостинг усовершенствовал пользовательский интерфейс и пересмотрел контентную и рекламную политики.

«Некоторые популярные крупные проекты уже перешли с других платформ и будут представлены эксклюзивно на национальном видеохостинге. У нас отличная команда профессионалов, у которых одна цель – значительно увеличить аудиторию Rutube», – подчеркнул генеральный продюсер Rutube Давид Кочаров.

Для привлечения пользователей видеохостинг запустил собственные проекты, ориентированные на пользователей в возрасте от 14 до 25 лет. В 2021 году на Rutube вышли 45 новых шоу собственного производства, уточнили в «Газпром-медиа».

Также в «Газпром-медиа» рассказали, что на Rutube в текущем году было проведено более 4 тыс. онлайн-трансляций, в числе которых Петербургский международный экономический форум, церемония закрытия 32 кинофестиваля «Кинотавр».

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