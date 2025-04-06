Rutube заблокировали в Турции из-за рекламы азартных игр — ТАСС

Причиной блокировки Rutube на территории Турции стала реклама азартных игр, содержащаяся на видеоплатформе, сообщает ТАСС. В Rutube заявляют, что турецкие власти не связывались с компанией по вопросам блокировки.

В чем суть? «Доступ к rutube.ru заблокирован на основе решения Управления информационных технологий и связи от 25.02.2025 под номером 490.05.01.2025.-125372», — говорится на сайте турецкого регулятора.

По версии ТАСС, блокировка видеохостинга связана с борьбой с «финансированием терроризма, организацией азартных игр, тотализаторов».

Реакция Rutube. В беседе с агентством представитель компании рассказал, что в адрес Rutube не поступало никаких запросов и предписаний от Управления информационных технологий и коммуникаций, «тем более связанных с фактами размещения противоправного контента на платформе и рекламы азартных игр».

«На Rutube, согласно правилам платформы, запрещена реклама азартных игр, а также все продукты и услуги, которые с ними могут быть связаны», — добавили в пресс-службе компании.

На прошлой неделе пресс-служба Rutube опровергла информацию о блокировке платформы на территории Турции. По словам представителей сервиса, проблемы с доступом «могут быть связаны со спецификой работы местных провайдеров».

Согласно данным сайта турецкого регулятора, на тот момент решение о блокировке Rutube уже было вынесено.

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