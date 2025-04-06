Rutube заблокировали в Турции из-за рекламы азартных игр — ТАСС
Причиной блокировки Rutube на территории Турции стала реклама азартных игр, содержащаяся на видеоплатформе, сообщает ТАСС. В Rutube заявляют, что турецкие власти не связывались с компанией по вопросам блокировки.
- Новости
В чем суть? «Доступ к rutube.ru заблокирован на основе решения Управления информационных технологий и связи от 25.02.2025 под номером 490.05.01.2025.-125372», — говорится на сайте турецкого регулятора.
По версии ТАСС, блокировка видеохостинга связана с борьбой с «финансированием терроризма, организацией азартных игр, тотализаторов».
Реакция Rutube. В беседе с агентством представитель компании рассказал, что в адрес Rutube не поступало никаких запросов и предписаний от Управления информационных технологий и коммуникаций, «тем более связанных с фактами размещения противоправного контента на платформе и рекламы азартных игр».
«На Rutube, согласно правилам платформы, запрещена реклама азартных игр, а также все продукты и услуги, которые с ними могут быть связаны», — добавили в пресс-службе компании.
- На прошлой неделе пресс-служба Rutube опровергла информацию о блокировке платформы на территории Турции. По словам представителей сервиса, проблемы с доступом «могут быть связаны со спецификой работы местных провайдеров».
- Согласно данным сайта турецкого регулятора, на тот момент решение о блокировке Rutube уже было вынесено.
Фото: RomanR / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
ВШЭ: науке нужны инвестиции, чтобы Россия осталась в топ-10 стран по числу исследований и разработок
Материалы по теме
- Пройти курс «Личный опыт: как открыть магазин одежды»
- 1 Доля просмотров YouTube на российских Smart TV снизилась вдвое после замедления сервиса YouTube начали догонять отечественные сервисы и онлайн-кинотеатры, говорят эксперты 03 апреля 17:09
- 2 В Индонезии стали в 10 раз больше смотреть Rutube В Казахстане — в 2,5 раза, в Белоруссии — в два раза, а в Германии — в 1,5 раза 03 апреля 16:24
- 3 Rutube: информация о блокировке в Турции не соответствует действительности Медленная загрузка может быть следствием работы местных провайдеров 29 марта 11:32
- 4 Rutube разрешил публиковать контент китайским блогерам За последние полгода на российских платформах появилось 2,7 тыс. каналов, посвященных КНР 21 марта 14:39