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На RuTube запустят функцию авторизации через «Госуслуги»

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Пользователи RuTube смогут авторизоваться через «Госуслуги», сообщил в своем Telegram-канале замглавы комитета Госдумы по инфорполитике Антон Горелкин. Это позволит им публиковать видео без предварительной модерации.

На RuTube запустят функцию авторизации через «Госуслуги»

Это решение прорабатывалось совместно с Минцифры, уточнил Горелкин. По его словам, в настоящее время оно уже реализовано и будет запущено «со дня на день».

«Технически это будет работать так: заходите на RuTube через свой аккаунт, привязываете его к "Госуслугам" через ЕСИА и получаете возможность размещать ролики без премодерации», — пояснил Горелкин.

Он добавил, что вдеохостинг оставляет за собой право проверить ролики на соответствие правилам в дальнейшем.

Горелкин полагает, что такой порядок облегчит жизнь контент-мейкерам, службе поддержки видеоплатформы и в то же время позволит «эффективно бороться с размещением фейков и дезинформации».

YouTube 11 марта 2022 года объявил о немедленной блокировке каналов российских государственных СМИ. Также платформа приостановила монетизацию для российских пользователей. После этих действий Горелкин допустил блокировку видеохостинга в России.

Роскомнадзор обвинил YouTube в «террористической» деятельности. Ведомство потребовало удалить ролики с призывами выводить из строя железнодорожную инфраструктуру России. «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что YouTube могут заблокировать в России уже 27 марта 2022 года.

Фото на обложке: Atanas Bezov / Shutterstock

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