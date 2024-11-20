Rutube с 1 декабря запустит собственный телеканал

Rutube получил лицензию Роскомнадзора на вещание телеканала Rutube TV, который с 1 декабря будет транслировать информационно-развлекательный контент. Об этом свидетельствуют данные в базе РКН, внимание на них обратили «Ведомости».

В Rutube газете подтвердили планы по запуску телеэфира и отметили, что бета-версия вещания уже доступна на самом видеохостинге. В основе сетки канала будет блогерский контент, в частности, оригинальные шоу сервиса: Muzloft, «Злые языки», «Родное, «Почетный гражданин», «Маленькие герои» и другие.

Целевая аудитория Rutube TV — зрители в возрасте от 25 до 33 лет. Сейчас в видеохостинге ведут переговоры с операторами платного ТВ о включении своего канала в их пакеты, но о каких именно операторах идет речь, не уточняется. Размещение рекламы в телеэфире пока не планируется, добавили в компании.

Там пояснили, что запуск канала расширит присутствие контента Rutube в медиа и «откроет новые возможности для продвижения его бренда», а также позволит видеохостингу предложить новые инструменты для продвижения авторов, поскольку «проекты наиболее популярных блогеров на площадке смогут попасть и на канал».

В начале ноября в Rutube сообщили, что, по данным Mediascope, в октябре ежемесячная аудитория сервиса составила более 67 млн пользователей.

С конца июля в России замедляется работа YouTube. В РКН объяснили это проблемами с серверами Google, однако в компании заверили, что не имеют к сбоям никакого отношения. Перед замедлением, в начале июля, видеохостинг заблокировал каналы некоторых российских музыкантов, в том числе Shaman.