Rutube частично восстановил свою работу после кибератаки

Rutube восстановил доступ к своему сайту, но частично. 9 мая на платформу была совершена кибератака, которую в сервисе назвали «крупнейшей за всю историю». Два дня видеохостинг не работал. СМИ писали, что больше и не заработает – хакеры, якобы, удалили код сайта.

О восстановлении работы Rutube рассказал генеральный директор платформы Александр Моисеев в официальном телеграм-канале Rutube.

«В данный момент на платформе проводится нагрузочное тестирование и дополнительная проверка на уязвимость», – написал Моисеев.

По данным на 20:15 мск, доступ к сайту видеохостинга восстановлен. Пользователи могут включить и посмотреть видеоролики, но на главной странице сервиса нестабильно подгружаются иконки предпросмотра.

Кроме того, блогеры в своих тегеграм-каналах сообщают, что видео с их каналов оказались удалены, платформа не позволяет загрузить новые ролики, кабинет администратора недоступен.

Rutube подвергся кибератаке ранним утром 9 мая. С ~04:00 мск он перестал работать и был недоступен до 11 мая.

«Работы ведутся в контексте восстановления хронологии действий злоумышленника, выявления полного перечня элементов инфраструктуры, затронутых инцидентом, собираются данные об особенностях использованного технического инструментария и прочего», – рассказал директор экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков.

10 мая ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что после кибератаки Rutube не подлежит восстановлению, потому что хакеры удалили код сайта.

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