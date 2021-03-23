Очередной Российский венчурный форум стартует 7 апреля в Казани

XV Российский венчурный форум состоится 7-8 апреля в Казани. Участники обсудят аналитику рынка венчурного капитала 2020-х, регулирование венчурного бизнеса в России, процесс реорганизации институтов развития, цифровую трансформацию финансов, и другие актуальные темы. Это одно из первых отраслевых мероприятий, открытых после снятия ограничений.

«Главной темой станет наступающее десятилетие, новая эпоха, которая заставит Россию, как и весь мир, в корне пересмотреть модель социального и экономического развития, место и роль венчурной индустрии, трансформацию самой индустрии и ее инструментов», — рассказал директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Айнур Айдельдинов, организатор Форума.

Спикерами форума выступят:

Минниханов Рустам, президент Республики Татарстан, председатель Совета Ассоциации инновационных регионов России;

Дворкович Аркадий, председатель Фонда «Сколково»;

Браверман Анатолий, генеральный директор АО «РВК», первый заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ);

Лукьянова Екатерина, руководитель компании Baring Vostok Capital Partners;

Варданян Рубен, партнер, президент инвестиционной компании «Варданян, Бройтман и Партнеры»;

Попова Наталья, первый заместитель генерального директора «Иннопрактики»;

Александра Джонсон, управляющий директор «Глобал Техноложи Кэпитал»;

Рябенький Игорь Аркадьевич – основатель инвестиционной компании AltaIR Capital.

РВФ — центральное событие российской венчурной индустрии среди лидеров лучших технологических компаний и инвесторов. Форум состоит из отраслевой конференции и StartupExpo — выставки проектов технологических команд.

StartupExpo RVF — уникальная витрина проектов для венчурного бизнеса. В 2021 году поступило более 300 заявок. Участниками питч-форума станут более 50 стартапов, готовые к продажам на глобальных рынках и привлечению следующих раундов инвестиций. Для технологических проектов-участников форум — возможность установить новые связи, заручиться поддержкой бизнес-ангелов, привлечь инвестиции и внимание российских и международных участников рынка. 10 лучших команд станут также претендентами на победу сразу в двух конкурсных отборах на финансирование. Призовой фонд в 2021 году составит 80 млн рублей.

Организаторами РВФ выступают Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Российская ассоциация венчурного инвестирования, при поддержке Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Татарстан. Партнерами и соорганизаторами форума выступают: АО «РВК», РАВИ, АСИ, НАБА, СКОЛКОВО, VENTURE CLUB, GTS, TECHTOUR, PULSAR VC.