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Российских разработчиков пригласили в проект Smart City для китайского города Аньшань

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Китайская корпорация DeepBlue Technology и Российская венчурная компания (РВК) будут сотрудничать в сфере умных городов и индустрии 4.0. Компании объявили о старте проекта smart city для города Аньшань. К участию приглашаются российские высокотехнологичные компании. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе РВК.

Российских разработчиков пригласили в проект Smart City для китайского города Аньшань

Российская венчурная компания в партнерстве с корпорацией DeepBlue Technology запускают smart city проект индустриального города Аньшань (провинция Ляонин, Китай).

К участию приглашаются разработчики из России с опытом коммерциализации технологических продуктов и имеющие зрелый продукт или технологию в индустрии 4.0. Продукты компаний должны быть готовы для внедрения в формате plug-n-play, допускается лишь их незначительная доработка.

Приоритет отдается технологическим решениям для модернизации предприятий тяжелой промышленности, в том числе со следующим профилем:

  • Металлопроизводство;
  • Сталелитейное производство;
  • Производство коксующегося угля;
  • Производство талька;
  • Добыча минералов (в т.ч. магнезита);
  • Производство промышленного оборудования и кранов;
  • Производство кожевенной продукции.

По итогам отбора лучшим проектам правительство Аньшаня предложит бесплатный офис и покрытие расходов на проживание в городе на 5 лет, а также стартовый взнос на запуск представительства в размере 50 тысяч юаней (около 600 тысяч рублей по текущему курсу).

Интегратор проекта DeepBlue Technology также рассмотрит возможности финансовой поддержки лучших проектов.

Оценивать проекты будет китайская сторона. Уточнить условия и подать заявку можно на сайте проекта до 16 ноября 2020 года. К анкете необходимо приложить презентацию продукта на английском языке.

Фото: Danila Shtantsov / Shutterstock

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