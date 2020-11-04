Российских разработчиков пригласили в проект Smart City для китайского города Аньшань

Китайская корпорация DeepBlue Technology и Российская венчурная компания (РВК) будут сотрудничать в сфере умных городов и индустрии 4.0. Компании объявили о старте проекта smart city для города Аньшань. К участию приглашаются российские высокотехнологичные компании. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе РВК.

Российская венчурная компания в партнерстве с корпорацией DeepBlue Technology запускают smart city проект индустриального города Аньшань (провинция Ляонин, Китай).

К участию приглашаются разработчики из России с опытом коммерциализации технологических продуктов и имеющие зрелый продукт или технологию в индустрии 4.0. Продукты компаний должны быть готовы для внедрения в формате plug-n-play, допускается лишь их незначительная доработка.

Приоритет отдается технологическим решениям для модернизации предприятий тяжелой промышленности, в том числе со следующим профилем:

Металлопроизводство;

Сталелитейное производство;

Производство коксующегося угля;

Производство талька;

Добыча минералов (в т.ч. магнезита);

Производство промышленного оборудования и кранов;

Производство кожевенной продукции.

По итогам отбора лучшим проектам правительство Аньшаня предложит бесплатный офис и покрытие расходов на проживание в городе на 5 лет, а также стартовый взнос на запуск представительства в размере 50 тысяч юаней (около 600 тысяч рублей по текущему курсу).

Интегратор проекта DeepBlue Technology также рассмотрит возможности финансовой поддержки лучших проектов.

Оценивать проекты будет китайская сторона. Уточнить условия и подать заявку можно на сайте проекта до 16 ноября 2020 года. К анкете необходимо приложить презентацию продукта на английском языке.

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