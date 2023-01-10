Венчурный инвестор Игорь Рябенький вышел из бизнеса рекомендательного шопинг-сервиса SocialMart

Бизнес-ангел и основатель венчурного фонда AltaIR Capital Игорь Рябенький в конце декабря 2022 года перестал быть владельцем сервиса товарно-контекстной рекламы SocialMart. Ему принадлежало 40% в уставном капитале компании ООО «Сошиалмарт». Сведения были внесены в ЕГРЮЛ 23 декабря, обратил внимание корреспондент RB.RU.
Доля бизнес-ангела перешла в собственность компании, 60% поделили основатель и генеральный директор Андрей Пашолок (55%) и Илья Скольник (5%).
Другие детали не раскрываются. Игорь Рябенький не ответил на запрос RB.RU.
SocialMart — платформа контекстной рекламы с использованием технологий анализа контента. Основные продукты — контекстные товарные виджеты для монетизации тематических сайтов, блогов и ведеообзоров, а также white-label каталог товаров. Виджеты помогают онлайн-издателям в монетизации с помощью рекламы. Для eCommerce-рекламодателей (агрегаторы и магазины) сервис является источником трафика.
В 2012 году Игорь Рябенький впервые инвестировал в платформу. В 2013 году SocialMart привлекли 1,5 млн рублей от фонда Altair Capital и 3 млн рублей от «Московского посевного фонда» (Moscow Seed Fund). Средства от MSF были получены по договору займа. В 2015 году компания впервые погасила заем в Moscow Seed Fund.
В 2021 году выручка компании снизилась на 44% и составила 5,2 млн рублей, чистый убыток — 431 тыс. рублей.
Фото на обложке: Volga Angels
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