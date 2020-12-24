Игорь Рыбаков инвестировал $200 тысяч в международный сервис AMMA Pregnancy Tracker

Международный мобильный сервис для беременных женщин и их семей AMMA Pregnancy Tracker в рамках pre-A раунда привлек $200 тысяч частных средств российского инвестора Игоря Рыбакова. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе инвестора.

AMMA Pregnancy Tracker входит в топ-3 приложений о здоровье мобильных сторов в России, Мексике, Аргентине, Чили, Перу. Активная аудитория сервиса ежемесячно превышает 1,5 млн пользователей по всему миру, при этом прирост скачиваний каждые 30 дней достигает 600 тысяч, уточняется в сообщении.

В 2020 году месячный объем продаж компании превысил $250 тысяч по сравнению таким же показателем в 2019 году (вырос более чем в 10 раз). Для пользователей сервис бесплатный. Свыше 60% дохода AMMA Pregnancy Tracker приходится на продажи рекламы для глобальных FMCG и фармацевтических брендов в СНГ, США, Бразилии, Мексике и Гонконге. Еще 40% выручки приносят рекламные сети и in-app подписки.

«Моя инвестиция в AMMA Pregnancy Tracker — это не только про выгодное вложение денег. Возможности проекта намного шире: компания определяет развитие FemTech и FamilyTech сегмента. Сегодня AMMA Pregnancy Tracker многие рассматривают исключительно как приложение для беременных женщин, но видение проекта значительно шире: быть помощником для каждого члена семьи. AMMA вместе с “Рыбаков Фондом”, сообществом “PRO Женщин”, Rybakov PlaySchool будут воплощать в жизнь концепцию “Make the family great today”», — говорит Игорь Рыбаков.

В 2019 году АММА Pregnancy Tracker закрыл seed-раунд, собрав $1,6 млн от ангельских инвесторов из России, Гонконга, Кореи, а также от группы Prytek. С момента первой инвестиции за год pre-money оценка компании выросла в 4 раза с $6 млн до $24,5 млн. AMMA Pregnancy Tracker в рамках pre-A раунда планирует привлечь до $3 млн к концу 2020 года.

Глава AMMA Pregnancy Tracker Евгений Жихарев пояснил, что привлеченные от Игоря Рыбакова инвестиции пойдут на создание семейных аккаунтов в экосистеме продуктов AMMA.

Игорь Рыбаков занимает 96 строчку рейтинга богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием на 2020 год в $1 мрлд. Является сооснователем и совладельцем корпорации «Технониколь», «Рыбаков Фонд», Prytek, бизнес-клуба «Эквиум», академии мастеров жизни X 10 Academy, основатель и владелец смарт-офисов SOK.

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