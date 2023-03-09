С начала 2023 года продажи смартфонов и наушников рухнули на 40% в деньгах

За восемь недель 2023 года продажи смартфонов, гарнитуры, наушников упали на 11,4% в штуках и на 30% в деньгах. В январе рынок упал на 13,3%, до 7,5 млн устройств, а в деньгах — на 40%, до 58,3 млрд рублей.

Больше всего падение доли в денежном выражении заметно у Samsung и Apple — на 35% и 18% соответственно, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Holodilnik.ru.

При этом заметный рост продаж наблюдается среди китайских брендов, как Realme и Xiaomi. Например, за восьмую неделю 2023 года было продано более 26 тыс. устройств Oppo, тогда как за аналогичный период 2022 года — всего 7 тыс.

По словам экспертов, показатели рынка смартфонов в этом году не смогут вернуться к уровню 2021 года, когда было продано 30 млн устройств, как миниум до 2024-2025 года. По прогнозам главы TelecomDaily Дениса Кускова, в 2023 году будет продано примерно 26 млн смарфонов. Причем речь идет больше о китайских брендах, средний чек у которых значительно ниже премиальных американских и южнокорейских марок.

Фото на обложке: bodnar.photo / Shutterstock