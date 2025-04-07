Рынок корпоративного такси в России вырастет на 30%
Российские компании все чаще отказываются от собственных автопарков в пользу корпоративных программ такси. По прогнозам сервиса SwiftDrive, с которыми ознакомился «Коммерсантъ», объем рынка корпоративных перевозок в 2025 году вырастет на 30%.
- Новости
Таким образом, он достигнет 150 млрд рублей. Число поездок увеличится на 25%, до 380 млн.
Почему бизнес выбирает такси? Корпоративное такси стало для компаний не только способом сэкономить, но и инструментом повышения лояльности сотрудников. В условиях дефицита кадров, когда безработица в России в феврале 2025 года составила 2,4%, это особенно актуально. Корпоративное такси позволяет снизить текучку кадров, считает Сергей Бручкус, руководитель продукта «Такси» в «Яндекс Go» для бизнеса.
Преимущества для бизнеса. По словам Дмитрия Гусева, первого заместителя председателя комитета Госдумы по контролю, корпоративное такси дешевле содержания собственного автопарка. Оно также экономит время, обеспечивает гибкость и избавляет от проблем с парковками.
Кто чаще всего пользуется услугой? Среди отраслей, активно использующих корпоративное такси, — фармацевтика, банки, инвестиционные организации, промышленный инжиниринг, перечисляет управляющий директор корпоративного бизнеса «Випсервис» Галина Полищук. Директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы для организации командировок «Ракета» Дарья Зубрицкая добавила такие сферы, как IT, телеком, строительство и девелопмент, а Бручкус отметил, что услуга популярна в HoReCa и на производствах, где сотрудники работают посменно или заканчивают рабочий день поздно ночью.
В сентябре «Яндекс Go» разработал «Управление автопарком» для бизнеса. В тестировании сервиса приняли участие несколько компаний с 1,5 тыс. корпоративных автомобилей, у которых числится 6 тыс. сотрудников-пассажиров в разных городах.
Фото на обложке: Haggardous50000 / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Как получить больничный, если вы не больны
Материалы по теме
- Пройти курс «Как преуспеть на Ozon»
- 1 Игры взрослых людей: зачем российские компании внедряют корпоративную валюту И как это влияет на бизнес 23 декабря 21:43
- 2 Правительство продлило на три года тестирование роботакси «Яндекса» С 2022 года совершено более 100 тыс. поездок 28 марта 16:56
- 3 Власти предложили новые поправки в законопроект о локализации такси Под перевозки предложили использовать машины, произведенные в рамках СПИКов 27 марта 16:02
- 4 Роскомнадзор прокомментировал сбой у сервисов «Яндекса» Проблемы возникли из-за неполадок в инфраструктуре компании 17 марта 17:45