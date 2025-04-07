Рынок корпоративного такси в России вырастет на 30%

Российские компании все чаще отказываются от собственных автопарков в пользу корпоративных программ такси. По прогнозам сервиса SwiftDrive, с которыми ознакомился «Коммерсантъ», объем рынка корпоративных перевозок в 2025 году вырастет на 30%.

Таким образом, он достигнет 150 млрд рублей. Число поездок увеличится на 25%, до 380 млн.

Почему бизнес выбирает такси? Корпоративное такси стало для компаний не только способом сэкономить, но и инструментом повышения лояльности сотрудников. В условиях дефицита кадров, когда безработица в России в феврале 2025 года составила 2,4%, это особенно актуально. Корпоративное такси позволяет снизить текучку кадров, считает Сергей Бручкус, руководитель продукта «Такси» в «Яндекс Go» для бизнеса.

Преимущества для бизнеса. По словам Дмитрия Гусева, первого заместителя председателя комитета Госдумы по контролю, корпоративное такси дешевле содержания собственного автопарка. Оно также экономит время, обеспечивает гибкость и избавляет от проблем с парковками.

Кто чаще всего пользуется услугой? Среди отраслей, активно использующих корпоративное такси, — фармацевтика, банки, инвестиционные организации, промышленный инжиниринг, перечисляет управляющий директор корпоративного бизнеса «Випсервис» Галина Полищук. Директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы для организации командировок «Ракета» Дарья Зубрицкая добавила такие сферы, как IT, телеком, строительство и девелопмент, а Бручкус отметил, что услуга популярна в HoReCa и на производствах, где сотрудники работают посменно или заканчивают рабочий день поздно ночью.

В сентябре «Яндекс Go» разработал «Управление автопарком» для бизнеса. В тестировании сервиса приняли участие несколько компаний с 1,5 тыс. корпоративных автомобилей, у которых числится 6 тыс. сотрудников-пассажиров в разных городах.