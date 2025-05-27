Рынок маркетплейсов приблизился к стагнации

В первом квартале 2025 года средний оборот селлеров на маркетплейсах увеличился на 14,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 781,2 тыс. руб. в месяц на одного продавцов, передает «Коммерсантъ» результаты исследования сервиса «Точка Маркетплейсы». Гендиректор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев рассказал об увеличении оборота у селлеров на 10%, что, по его мнению, свидетельствует о стагнации сектора, так как лишь немногим превышает уровень инфляции.

При этом прирост числа новых продавцов на маркетплейсах за первый квартал составил всего 0,45%, следует из данных аналитиков сервиса «Точка Маркетплейсы». Директор по электронной коммерции сервиса «Т-Бизнес» Илья Кретов указывает на сокращение темпов прироста продавцов с конца 2023 года, что связано с насыщением рынка и ростом операционных издержек. На маркетплейсах, конечно, появляются новички, но продолжительность их работы сократилась, заметил Рахимбердиев.

Согласно исследованию сервиса «Точка Маркетплейсы», число продавцов на Wildberries увеличилось на 4% при росте оборотов на 22,6%, у Ozon количество селлеров снизилось на 7,4%, но их обороты возросли на 13,3%. Гендиректор АНО «Цифровизация и новые технологии», член общественного совета при Федеральной антимонопольной службе Алексей Кожевников также ожидает укрупнения среди селлеров онлайн-площадок. По прогнозам, останутся только игроки с собственным производством или широким ассортиментом товаров.

В октябре, по данным аналитиков, еще сохранялась тенденция увеличения селлеров на маркетплейсах. Хотя по итогам трех кварталов 2024 года рост числа продавцов замедлился до 17% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда прирост составил 38%.

Фото на обложке: Roman Samborskyi / Shutterstock / FOTODOM