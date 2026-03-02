Рынок онлайн-пиратства в России сократился до $42,5 млн: спрос на официальные видеосервисы вырос на 27,6% за 2025-й

Российский сегмент нелегального видеоконтента продолжает сокращаться. По оценке разработчика решений для кибербезопасности F6, в 2025 году доходы классических пиратских сайтов составили $34,4 млн, что на 5,5% меньше показателя 2024 года ($36,4 млн). Это связано с тем, что за 2025 год интерес к официальным онлайн-кинотеатрам вырос сразу на 27,6%.

Доходность рынка была максимальной в 2018 году — $87 млн

Пиковая доходность была зафиксирована в 2018 году — тогда рынок оценивался в $87 млн. С тех пор доходы ежегодно уменьшаются. За прошлый год показатель упал примерно в 2,5 раза относительно максимального значения.

Такую динамику эксперты связывают с несколькими факторами: снижение эффективности рекламы, удешевлением интернет-трафика и переходом аудитории на легальные стриминговые платформы. Поисковые запросы к нелегальным ресурсам снизились на 5,1%, а интерес к официальным онлайн-кинотеатрам повысился — сразу на 27,6%.

Доходы пиратских сайтов снизились на 37,2% за 2025 год

Существенное влияние оказали масштабные ограничения доступа. В 2025 году государственными органами было заблокировано 304 тыс. страниц, содержащих нелегальный контент. Почти весь объём ограничений (98,4%) пришёлся на пиратские сайты и их «зеркала».

Доходы от размещения контента на альтернативных площадках также снизились: пираты получили $8,1 млн — минус 37,2% по сравнению с 2024 годом.

Пираты используют азбуку Морзе для обхода блокировок

Несмотря на снижение доходов, операторы нелегальных площадок продолжают совершенствовать инструменты обхода ограничений. В числе используемых приёмов — публикация названий и описаний фильмов в зашифрованной форме (включая азбуку Морзе), регистрация доменных имён, похожих на популярные поисковые сервисы, а также применение DLE-модулей с интеграцией ИИ для переписывания описаний новинок, что позволяет обходить санкции за публикацию контента-дубля.

По данным F6, владельцы прав теряют доходы, поскольку часть выручки от официального проката и легальных онлайн-показов не поступает из-за пиратского распространения контента. Дополнительную угрозу создаёт сама инфраструктура пиратских сайтов: около 40% таких ресурсов содержат вредоносные элементы или уязвимости, повышающие риск для пользователей.

Половина кинопремьер в 2025 году появилась в сети нелегально

В течение 2025 года специалисты F6 проверили 585 кинопремьер, и более 49% из них появились в интернете без согласия правообладателей. Всего с октября 2023 года по конец 2025-го аналитики изучили 1328 релизов — свыше 47% этих фильмов были обнаружены в нелегальном распространении.

В первой половине 2025 года утечки коснулись около 15% российских картин и примерно 70% зарубежных. Во втором полугодии российских премьер в нелегальном доступе не выявлено, однако доля иностранных релизов осталась высокой — около 69%.