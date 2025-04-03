В России объем рынка подписного стриминга вырос почти на 50% за год

Российский рынок подписного стриминга за 2024 год увеличился на 49%, достигнув 36,99 млрд рублей. Такие данные приводятся в исследовании Национальной федеральной музыкальной индустрии (НФМИ), которое изучил РБК.

Объем рынка стриминга по рекламной модели вырос на 16,8%, до 451,9 млн рублей. Рынок видеостриминга сократился на 29,6% и составил 170,5 млн рублей. Общий объем музыкального рынка России в прошлом году достиг 37,61 млрд рублей — это на 47,8% больше, чем годом ранее.

В НФМИ отметили, что подавляющую долю рынка (96,9%) занимают российские сервисы, такие как «Яндекс Музыка», «VK музыка», «Звук» и «МТС музыка». На зарубежные платформы, включая Apple Music и YouTube, приходится оставшиеся 3,1%.

Аудитория и подписки. В ассоциации также поделились данными об аудитории и подписках. Среднемесячная аудитория стриминговых сервисов в 2024 году составила 84,1 млн человек, из которых 32,2 млн — платные подписчики.

С осени 2024 года российские власти обязали «Яндекс Музыку», «VK музыку» и другие стриминговые площадки маркировать музыкальных исполнителей, признанных иноагентами. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин говорил, что это помогает пользователям принимать осознанное решение о поддержке таких артистов.

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