Мосбиржа увеличила объём сделок с ЦК до 10 трлн ₽

Открытая позиция участников денежного рынка Московской биржи в операциях с центральным контрагентом (ЦК) превысила 10 трлн рублей. Рост показателя сопровождается увеличением числа компаний, которые используют биржевые механизмы для управления ликвидностью. Таким образом сегмент с участием ЦК закрепляет статус одного из ключевых способов проведения краткосрочных операций с пониженным риском.

Активности на рынке выросла на 26% за 11 месяцев

По информации Мосбиржи, совокупная открытая позиция по сделкам с центральным контрагентом увеличилась на 26% с начала года и достигла 10 трлн рублей. За прошедшие одиннадцать месяцев к операциям с ЦК обращались более 12 тыс. компаний — это на 46% больше, чем за тот же период 2024-го.

Участники рынка — от крупных корпораций до среднего и малого бизнеса — активнее используют денежный рынок для оперативного управления свободными средствами.

Крупнейший сегмент — сделки репо — принёс более 9 трлн рублей





Более значительная часть объёма операций приходится на репо*Сделка репо представляет собой краткосрочное привлечение ликвидности под залог ценных бумаг с обязательством обратного выкупа по согласованной цене. с центральным контрагентом, где открытая позиция превышает 9 трлн рублей. За год этот сегмент прибавил 16%.

В структуре этого направления примерно 1,9 трлн рублей приходится на сделки с плавающей процентной ставкой. Они могут заключаться на периоды от одного дня до года, что даёт компаниям возможность более гибко управлять краткосрочной ликвидностью.

Депозиты с ЦК показали четырёхкратный рост

Сегмент депозитов с центральным контрагентом демонстрирует наиболее стремительный рост: с начала года его совокупный объём увеличился в 4,2 раза и почти достиг отметки в 1 трлн рублей. Сейчас этим инструментом пользуются около трёхсот российских компаний.

Разместить средства в формате депозитов с ЦК можно на период от одного дня до года в рублях и юанях. Все операции проходят через инфраструктуру Мосбиржи. Такой механизм позволяет участникам размещать временно свободную ликвидность на рыночных условиях, минимизируя операционные риски.

На бирже подчёркивают, что рост числа сделок демонстрирует востребованность операций с ЦК: его механизм обеспечивает компаниям удобный и безопасный формат работы, а также снижает риски при расчётах.

Контекст

Рост операций с ЦК совпал с историческим максимумом по оборотам Московской биржи. В сентябре суммарный объём торгов на площадке достиг 162,7 трлн рублей — это новый абсолютный рекорд. Наиболее значительный вклад внёс денежный рынок: здесь оборот превысил 124 трлн рублей, а среднедневной объём поднялся до 4,4 трлн рублей. Крупнейшими компонентами стали репо с ЦК на 57,6 трлн рублей и операции с клиринговыми сертификатами участия, сформировавшие ещё 52,4 трлн рублей.

В других сегментах также наблюдался повышенный интерес. Торги акциями, депозитарными расписками и фондами достигли 2,7 трлн рублей, а среднесуточный оборот составил 95,2 млрд рублей.