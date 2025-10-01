Мосбиржа зафиксировала рекорд: объём торгов в сентябре стал максимальным за всю историю — и достиг 162,7 трлн ₽
Рекордный объем торгов на Мосбирже в сентябре — 162,7 трлн ₽
Сентябрь стал рекордным месяцем для Московской биржи. Общий объём торгов достиг 162,7 трлн рублей, что является максимальным показателем за всю историю площадки. Наибольший вклад внесли операции на денежном рынке, а также рост активности в сегменте облигаций.
Акции и фонды
По данным Мосбиржи, в сентябре оборот торгов акциями, депозитарными расписками и паевыми инвестиционными фондами (ПИФами) составил 2,7 трлн рублей. Среднедневной показатель достиг 95,2 млрд рублей, что отражает устойчивый интерес инвесторов к фондовому сегменту.
Облигации
Объём торгов облигациями, за исключением однодневных выпусков, вырос до 3,4 трлн руб. Среднедневной оборот составил 122,3 млрд рублей. В рамках размещения и выкупа облигаций заключены сделки на 1,8 трлн рублей, включая 297 млрд рублей в однодневных бумагах.
В августе биржа зафиксировала выпуск 99 новых корпоративных облигаций от 47 эмитентов на сумму 867 млрд рублей. Совокупный объём размещений и обратного выкупа за месяц достиг 906,1 млрд рублей против 698 млрд рублей годом ранее.
Срочный рынок
На срочном рынке оборот составил 14,1 трлн рублей, при среднедневном показателе в 505 млрд рублей. Этот сегмент продолжает расти на фоне высокой волатильности и интереса инвесторов к хеджированию рисков.
Денежный рынок
Главный драйвер рекорда — денежный рынок. Здесь общий объём операций достиг 124,5 трлн рублей, а среднедневной оборот — 4,4 трлн рублей. Среди них особенно выделяются сделки репо с центральным контрагентом (57,6 трлн рублей) и операции с клиринговыми сертификатами участия (52,4 трлн рублей).
Контекст
Рекорд сентября показывает, что российский финансовый рынок продолжает адаптироваться к новым условиям, несмотря на санкции и ограниченный доступ к западным капиталам. Рост объёмов отражает смещение фокуса инвесторов на внутренние инструменты и расширение корпоративных заимствований. Для эмитентов облигаций это возможность привлечь рекордные суммы, для биржи — подтверждение её статуса ключевого центра ликвидности в стране.
