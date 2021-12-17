Российский рынок транспортного шеринга вырос на 85% в 2021 году

«ТИАР-Центр» и кластер РАЭК/Sharing Economy проанализировали российский рынок транспортного шеринга. Согласно результатам, представленным на «Неделе российского интернета (RIW)», общий объем транзакций на платформах транспортного шеринга по итогам 2021 года составит 68 млрд рублей, что на 85% больше показателя предыдущего года.

В исследовании «ТИАР-Центра» и РАЭК проанализированы три модели совместного использования транспорта:

каршеринг (краткосрочная аренда автомобилей);

шеринг средств индивидуальной мобильности (краткосрочная аренда самокатов и велосипедов);

карпулинг (совместные поездки на личных автомобилях).

Наиболее крупной отраслью в шеринге транспорта остается каршеринг: по данным исследования, к концу года выручка операторов каршеринга достигнет 41 млрд рублей и превысит показатель 2020 года на 82%.

Вторым по размеру является карпулинг. В 2021 году этот сегмент преодолел спад, вызванный пандемией, и показал рост на 58%. Объем транзакций в карпулинге по итогам года составит около 18 млрд рублей, что соответствует показателю 2019 года.

Стремительный рост (+205%) наблюдается в сегменте средств индивидуальной мобильности. По итогам года рынок шеринга самокатов и велосипедов оценивается в 9 млрд рублей (более 90% этого объема приходится на шеринг самокатов).

Транспортный шеринг в целом взял курс на экономическую устойчивость. Лидирующие операторы каршеринга («Делимобиль», «Яндекс.Драйв», «БелкаКар») вышли на положительный показатель EBITDA Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации..

В сфере карпулинга BlaBlaCar, ведущая платформа для поиска попутчиков в России, в течение года постепенно вводила монетизацию поездок в виде сервисного сбора с пассажиров. При этом ведущие российские сервисы кикшеринга, Urent и Whoosh, демонстрировали прибыльность еще в 2019-2020 годах, по итогам 2021 года этот показатель может увеличиться.

В 2021 году продолжился тренд на интеграцию шеринговых сервисов в экосистемы. В суперприложениях ведущих экосистем рунета («Яндекс.Go», «Ситимобил») соседствуют сервисы по шерингу автомобилей и самокатов, а также агрегаторы такси.

В дополнение к ним в России появился пример городского приложения мультимодальной мобильности — «Московский транспорт», соответствующий концепции MaaS (мобильность как услуга). В нем сервисы интегрированы не только по вертикали (каршеринг, самокаты, такси), но и по горизонтали (машины ото всех столичных операторов каршеринга). Пока в «Московском транспорте» доступен только просмотр предложений операторов, в будущем планируется внедрить возможность бронирования и оплаты поездки.

2021 год ознаменовался усилиями платформ по повышению безопасности своих пользователей и других участников дорожного движения. Каршеринг-сервисы ввели повышенные тарифы для неаккуратных водителей, нарушающих ПДД. Карпулинг-сервисы боролись с фишинговыми сайтами, имитирующими официальные платформы.

Тема безопасности стала особенно актуальна для сервисов по шерингу самокатов, которые в 2021 году работали почти в 100 городах России. Во многих городах появились «медленные зоны», где предельная скорость самокатов автоматически уменьшается с 25 км/ч до 10-15 км/ч.

Важным шагом для повышения безопасности дорожного движения, по мнению участников рынка, станет принятие поправок к ПДД, касающихся средств индивидуальной мобильности (внесены Минтрансом России в Правительство РФ).