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Уставный капитал РЖД вырастет на 10 млрд рублей

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Увеличить уставный капитал «Российских железных дорог» (РЖД) на 10 млрд рублей за счет дополнительного размещения привилегированных акций компании распорядился кабмин РФ.

Уставный капитал РЖД вырастет на 10 млрд рублей

Согласно опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации документу, каждая акция будет стоить 1000 рублей, а выпущено их будет, соответственно, 10 млн.

О том, что правительство готовит соответствующее распоряжение, пресс-служба акционерного общества впервые сообщила 28 марта.

В материалах подчеркивалось, что средства будут выделены из Фонда национального благосостояния, а цена акции — обычная для размещения по закрытой подписке для получения средств ФНБ.

Дополнительные средства пойдут на «развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла», как следует из пояснительной записки к документам.

Всего на эти цели за 2023 год планируется выдать свыше 47 млрд рублей.

«Ежегодные дивиденды в 2022-2024 годах на один «преф» определены в проекте в размере 0,01% номинальной стоимости, с 2025 года – 2,98%», — сообщает пресс-служба РЖД.

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Ранее кабмин увеличивал уставный капитал РЖД почти на 22 млрд рублей в августе 2022 года, напоминают «Ведомости».

Фото на обложке: РЖД

 

 

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