РЖД потратит около 600 млн рублей на перевод проводников на отечественные смартфоны и ОС

РЖД решила перевести все рабочие устройства своих сотрудников на операционную систему «Аврора». Еще в конце прошлого года перевозчик закупал партию в 7 тыс. штук отечественных устройств. До конца текущего года планируется закупить еще 9 тыс. смартфонов на «Авроре».

Как писали ранее «РИА Новости», в июне 2023 года в компании работало 28 тыс. проводников. При этом устройства не закреплены за конкретными сотрудниками и необходимы только для тех, кто непосредственно проверяет билеты и документы при посадке.

Таким образом, чтобы целиком перевести сотрудников на гаджеты с российской ОС, нужно в общей сложности 16 тыс. устройств. В компании не уточнили, какие именно устройства закупаются. Сумму закупки в РЖД также не раскрыли.

По словам источника «Ведомостей», знакомого с условиями закупки, основная ее часть пришлась на смартфоны холдинга Fplus. В компании подтвердили, что Федеральная пассажирская компания действительно закупает устройства R570Е с операционной системой «Аврора», которые производятся в РФ.

Устройство обладает повышенной защищенностью — работает в широком диапазоне температур, влагонепроницаемо, а также оснащено противоударным корпусом.

Как уточнили в Fplus, РЖД была в числе первых, кто разработал приложение для «Авроры» и уже имеет необходимую базу.

Стоимость R570Е с ОС «Аврора» в рознице составляет 47 990 рублей. Собеседник издания в одном из производителей электроники пояснил, что при закупке крупных партий госзаказчиками устройства обходятся дешевле.

По оценке гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, сумма закупки может составить порядка 600 млн рублей при условии скидки в 20% для заказчика, которому также необходима индивидуальная адаптация гаджета.

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