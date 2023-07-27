РЖД проведет эксперимент по проверке пассажиров по биометрии вместо паспортов

РЖД совместно с Минтрансом и Минцифры готовятся провести эксперимент по пропуску в поезда дальнего следования по биометрии вместо проверки документов, рассказал «Коммерсанту» источник.

Отмечается, что эксперимент будут проводить Минтранс, РЖД и Центр биометрических технологий (ЦБТ). Согласно «дорожной карте» проекта, начать планируется в I квартале 2024 года, говорит собеседник издания.

В ЦБТ планы о применении ГИС ЕБС для подтверждения личности при посадке в поезда подтвердили. Там отметили, что такая возможность прорабатывается.

При этом в ЦБТ добавили, что такой способ идентификации личности не является обязательным, стандартные методы должны сохраниться.

В РЖД, в свою очередь, сказали изданию, что применение биометрических сервисов пока изучается.

Как указали в Минфицры, проверка по биометрии поможет пассажирам избежать ситуаций, когда человек забыл паспорт и из-за этого не попал на поезд. В ведомстве считают, что такие нововведения могли бы сделать подтверждение личности при посадке быстрее и удобнее.

Собеседник издания, знакомый с ходом переговоров, подчеркивает, что проверка по ЕБС на вокзалах потребует решения ряда вопросов. Например, у РЖД есть станции, где слабо ловит интернет. Также придется организовать на вокзалах некие «чистые зоны», куда не будут пускать провожающих. Кроме того, для введения такой системы потребуются изменения в законе о транспортной безопасности.

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