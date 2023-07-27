РЖД проведет эксперимент по проверке пассажиров по биометрии вместо паспортов

РЖД совместно с Минтрансом и Минцифры готовятся провести эксперимент по пропуску в поезда дальнего следования по биометрии вместо проверки документов, рассказал «Коммерсанту» источник.
Отмечается, что эксперимент будут проводить Минтранс, РЖД и Центр биометрических технологий (ЦБТ). Согласно «дорожной карте» проекта, начать планируется в I квартале 2024 года, говорит собеседник издания.
В ЦБТ планы о применении ГИС ЕБС для подтверждения личности при посадке в поезда подтвердили. Там отметили, что такая возможность прорабатывается.
При этом в ЦБТ добавили, что такой способ идентификации личности не является обязательным, стандартные методы должны сохраниться.
В РЖД, в свою очередь, сказали изданию, что применение биометрических сервисов пока изучается.
Как указали в Минфицры, проверка по биометрии поможет пассажирам избежать ситуаций, когда человек забыл паспорт и из-за этого не попал на поезд. В ведомстве считают, что такие нововведения могли бы сделать подтверждение личности при посадке быстрее и удобнее.
Собеседник издания, знакомый с ходом переговоров, подчеркивает, что проверка по ЕБС на вокзалах потребует решения ряда вопросов. Например, у РЖД есть станции, где слабо ловит интернет. Также придется организовать на вокзалах некие «чистые зоны», куда не будут пускать провожающих. Кроме того, для введения такой системы потребуются изменения в законе о транспортной безопасности.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Открыт прием заявок в акселератор РЖД
- 2 Не только твердо стоять на ногах: кто отвечает за ESG в крупнейших российских компаниях
- 3 7 технологий, которые помогут банку стать экосистемой
- 4 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
- 5 Биометрия и йога-классы: банковские отделения 2021
ВОЗМОЖНОСТИ
31 июля 2023
31 июля 2023
31 июля 2023