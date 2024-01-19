Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В РЖД назвали сроки запуска полностью беспилотного пассажирского поезда

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

РЖД может запустить полностью беспилотный пассажирский поезд в 2026 году. А предстоящим летом компания выведет на линию в Москве на МЦК поезд с беспилотным вождением на уровне 3А. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров.

В РЖД назвали сроки запуска полностью беспилотного пассажирского поезда

По его словам, в столице запустят движение поезда с контролирующим управление человеком в кабине. Следующий этап — полностью беспилотный поезд.

Такой транспорт будет создаваться на основе импортозамещенного аналога «Ласточки». Это отечественный электропоезд ЭС104 «Финист». Его движение запустили в конце прошлого года на Урале.

«Мы сейчас на него навешиваем дополнительное оборудование, которое у нас уже разработано», — сказал Белозеров на форуме «Россия», его слова приводит «Интерфакс».

Глава РЖД также поделился перспективами реализации проекта высокоскоростного железнодорожного транспортного движения. Первый этап планируют завершить к 2030 году. Сейчас компания ведет разработки скоростного поезда.

Как отмечает Белозеров, новый поезд будет «уровнем выше, чем существующие». Состав будет состоять из восьми вагонов, а скорость такого транспорта превысит скорость «Сансана» почти вдвое и составит км/ч. 

В скоростном поезде российского производства предусмотрят четыре класса обслуживания: первый, бизнес, комфорт и базовый.

Фото на обложке: Regina Erofeeva / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Открыт прием заявок в акселератор РЖД
  2. 2 Не только твердо стоять на ногах: кто отвечает за ESG в крупнейших российских компаниях
  3. 3 В Иннополисе разыграют 1 млн рублей в гонке дронов
  4. 4 Водитель, которого нет: почему беспилотник безопасней человека за рулем
  5. 5 В каких сферах бизнеса применяют дроны

ВОЗМОЖНОСТИ

19 января 2024

Vietnam Expo 2024

19 января 2024

Yapi TurkeyBuild Istanbul 2024

19 января 2024

UzFood 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ