В РЖД назвали сроки запуска полностью беспилотного пассажирского поезда

РЖД может запустить полностью беспилотный пассажирский поезд в 2026 году. А предстоящим летом компания выведет на линию в Москве на МЦК поезд с беспилотным вождением на уровне 3А. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров.

По его словам, в столице запустят движение поезда с контролирующим управление человеком в кабине. Следующий этап — полностью беспилотный поезд.

Такой транспорт будет создаваться на основе импортозамещенного аналога «Ласточки». Это отечественный электропоезд ЭС104 «Финист». Его движение запустили в конце прошлого года на Урале.

«Мы сейчас на него навешиваем дополнительное оборудование, которое у нас уже разработано», — сказал Белозеров на форуме «Россия», его слова приводит «Интерфакс».

Глава РЖД также поделился перспективами реализации проекта высокоскоростного железнодорожного транспортного движения. Первый этап планируют завершить к 2030 году. Сейчас компания ведет разработки скоростного поезда.

Как отмечает Белозеров, новый поезд будет «уровнем выше, чем существующие». Состав будет состоять из восьми вагонов, а скорость такого транспорта превысит скорость «Сансана» почти вдвое и составит км/ч.

В скоростном поезде российского производства предусмотрят четыре класса обслуживания: первый, бизнес, комфорт и базовый.

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