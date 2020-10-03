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РЖД представили образец нового плацкартного вагона

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Диана Муллахметова
Диана Муллахметова

Редактор

Диана Муллахметова

РЖД показали образец обновленного плацкартного вагона, который установили в Москве на площади Павелецкого вокзала. Об этом сообщает РИА Новости.

РЖД представили образец нового плацкартного вагона

Разработчиком вагона стал один из крупнейших российских производителей и поставщиков пассажирских поездов и вагонов «Трансмашхолдинг». 

Компания представила свои разработки по обновлению плацкартного вагона для Федеральной пассажирской компании (ФПК), которая является «дочкой» РЖД. 

В новом вагоне много изменений. Например, места между собой разделены вертикальной перегородкой в виде шкафа. Пассажиры могут положить туда свои личные вещи и обувь.Также есть розетки, USB и светильники у полок.

Дизайн претерпел изменения. Теперь интерьер вагона в светло-бежевых тонах.

В ноябре 2019 года был представлен только макет обновленного вагона. Теперь вагон можно увидеть в натуральную величину.

Фото взяты со страницы ФПК в Facebook

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