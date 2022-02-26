РЖД работает штатно, несмотря на DDoS-атаку на сайт

Представители компании РЖД сообщили о масштабной DDoS-атаке на сайт, но подчеркнули, что работа ведется в штатном режиме, а для покупки билетов можно использовать и другие каналы продаж.

«Сегодня возможны сбои в работе портала РЖД», — сообщается в Twitter-аккаунте компании.

В остальном работа идет в штатном режиме: компания обещает увеличить число открытых касс на вокзалах и призывает пользоваться мобильным приложением:

«Официальное мобильное приложение РЖД работает штатно. Мы также увеличиваем количество работающих касс на вокзалах, чтобы у всех наших пассажиров была возможность купить билеты».

Как сообщает ТАСС, в холдинге также выступили с инициативой предоставить 4,8 тыс. дополнительных мест в поездах из городов юга России.

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Фото на обложке: Klara Kulikova / Unsplash