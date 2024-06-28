РЖД запустила «лист ожидания» на покупку пассажирских билетов

РЖД запустил «лист ожидания» на покупку пассажирских билетов. Клиенты могут встать в очередь и купить билет, который, например, сдали. Бронь на билеты по заявке действует в течение двух часов, если билет не выкупить — она аннулируется.

РЖД ввела новую клиентскую опцию, рассказала пресс-служба компании. Если билетов на нужный поезд нет, можно встать в «лист ожидания» и претендовать на покупку билета в случае, если, например, кто-то решит сдать свой, или же к поезду прицепили дополнительный вагон.

«Стоимость билета будет актуальной на день покупки с учетом динамического ценообразования», — отметили в РЖД.

В заявке на ожидание нужно указать необходимое количество билетов, тип и варианты размещения, персональный данные пассажиров. Если билет появится, клиент получит бронь на оплату, которая аннулируется, если этого не сделать в течение двух часов.

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