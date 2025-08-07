Новый фильтр не различает рекламу и важные сообщения

С 1 августа в России действует закон, позволяющий абонентам отключить массовые СМС-рассылки. На практике под блокировку попадают все автоматические сообщения — включая коды от банков и уведомления от сервисов. Проблема не в законе, а в его реализации — бизнесу и пользователям придётся расплачиваться за буквальность трактовки.

Всё, что не от пользователей, — спам

Операторы связи начали блокировать все автоматические СМС, которые не отправлены с обычных пользовательских номеров. Причина — формулировка закона: запрещены все A2P-рассылки (application-to-person), без уточнения целей и содержания.

Как уточнили в пресс-службе «МегаФона», компания обязана прекратить доставку любых сообщений, как только получает заявку от клиента.

«Законом не предусмотрено разделение на типы СМС-рассылок. Исключения — только для уведомлений от органов власти и госорганизаций», — пояснили в пресс-службе «МегаФона».

Сервисные сообщения, в том числе от банков и цифровых платформ, попадают под блокировку, даже если они содержат коды аутентификации или подтверждение транзакций. Пользователя предупреждают о последствиях заранее — но чаще всего постфактум, когда СМС уже перестают приходить.

Включили фильтр — потеряли контроль

В компании T2 уточняют, что реализуют блокировку в соответствии с формулировками закона «О связи».

«Отказ клиента от получения рассылок распространяется абсолютно на все SMS, поступающие не с номеров обычных пользователей за рядом исключений. При этом [...] клиента предупреждают, что запрет распространяется в том числе на банковские и сервисные сообщения, SMS с кодами аутентификации», — объяснили в пресс-службе T2.

В МТС на фоне нового закона появилась услуга по тотальной блокировке всех СМС — в том числе авторизационных. На сайте оператора подчёркивается: услуга бесплатна и доступна по желанию клиента.

Банки на паузе

В пресс-службе Т-Банке сообщают, что пока не фиксируют массового роста обращений клиентов, связанных с блокировкой СМС после вступления закона в силу. При этом в банке подтверждают: под фильтр попадают любые сообщения, которые отправляются с нестандартных номеров — включая сервисные уведомления, авторизационные коды и напоминания о транзакциях.

Исключения законом предусмотрены только для обязательных госуведомлений — от МЧС, «Госуслуг» и некоторых ведомств. Всё остальное — в зоне риска, если клиент активировал блокировку.

Если СМС от банка не приходит, но запроса на отключение рассылок не было, в Т-Банке советуют начинать с банального:

проверить устройство на сбои и перезагрузить его;

очистить память и удалить сторонние приложения для обработки СМС;

убедиться, что нужная SIM-карта активна (в случае мультисим);

проверить настройки фильтров и «чёрный список» у себя и у оператора;

переставить SIM-карту в другое устройство — и протестировать.

Только после всего этого имеет смысл обращаться в поддержку. Но даже тогда банк не сможет гарантировать доставку: теперь всё зависит от того, как оператор интерпретирует запрос клиента.

Удар по двухфакторке

Формально право отказаться от спама теперь у каждого, но на деле это стало риском для безопасности. Блокировка СМС по заявке может отключить двухфакторную аутентификацию в банках, email-сервисах, облаках, e-commerce и даже медицине. В условиях цифрового оборота такие ограничения ставят под угрозу как безопасность клиентов, так и юридическую значимость транзакций.

Регулятор держит дистанцию

В Минцифры заявили, что находятся «в контакте с операторами» и следят за внедрением новых механизмов. Абонент может в любой момент отказаться от блокировки — но, как показывает практика, последствия отказа иногда выясняются уже после активации фильтра.

Фактически, рынок оказался в ситуации, когда блокируются не только «кредиты под 0%», но и жизненно важные коды подтверждения. А бизнесу приходится объяснять клиенту, почему банк не прислал СМС — хотя официально сам он этого не хотел.

Контекст

С 1 августа 2025 года в силу вступили изменения в закон «О связи», позволяющие абоненту отказаться от получения массовых СМС-рассылок. Закон не делает различий между рекламой, транзакционными сообщениями и уведомлениями от сервисов. Исключения сделаны для органов власти, госфондов, МЧС, «Госуслуг» и некоторых госкорпораций. Остальные — по умолчанию попадают под запрет, если клиент активирует блокировку.

Фото: tsingha25 / Getty Images