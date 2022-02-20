С 21 февраля россиянам начнут выдавать визы в Литву

Генконсульство Литвы в Калининграде с 21 февраля возобновляет выдачу виз туристам в связи с решением правительства Литовской Республики отменить ограничения на въезд и транзит с 31 марта 2022 года.
На сайте дипмиссии сообщают, что возобновляется выдача всех типов шенгенских виз: подать заявления можно при любой цели поездки, включая туризм и бизнес.
Визовые центры Литвы в Москве, Санкт-Петербурге и городах, относящихся к консульским округам двух столиц, также начнут прием заявлений на выдачу виз через главное консульство с названной даты.
Необходимо будет заранее зарегистрироваться на подачу заявления и обязательно указать в документе, что въезд в Литву намечается не ранее 31 марта.
Въехать в страну после этой даты можно будет без сертификатов о вакцинации одобренными в Европе вакцинами, но по-прежнему понадобится ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до поездки (помимо, собственно, шенгенской визы).
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Фото на обложке: Vitalijs Barilo / Unsplash
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