«С Дуровым был разговор»: Мильнер рассказал об идее запуска соцсети за пределами России

Российский миллиардер и основатель Mail.ru Group Юрий Мильнер в программе «Русские норм» признался, что всегда мечтал побороться за мировое господство и даже обсуждал с основателем сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павлом Дуровым запуск социальной сети за пределами Рунета.

У российских программистов был шанс побороться за место на «мировой поляне», выйти за рамки русскоязычного интернета, заявил в эфире программы «Русские норм» миллиардер Юрий Мильнер.

Однако пока единственной успешной попыткой, по его мнению, можно считать Telegram, хотя с российским интеллектуальным потенциалом можно претендовать и на большее.

«Даже с Павлом Дуровым, я помню, у нас были разговоры о том, чтобы построить социальную сеть за пределами России ещё на уровне «ВКонтакте». И я не думаю, что деньги были тут главным фактором. Не хватило, может быть, амбиций, может быть целеполагания, но такие идеи точно обсуждали», — отметил Мильнер.

Он напомнил, что неоднократно озвучивал идею консолидации в борьбе за мировое господство, но, за исключением Telegram, возможности были упущены.

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