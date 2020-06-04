Участники бизнес-клуба «Шмит 16» ищут управляющего для нового инвестфонда

Согласно описанию нового фонда, S16 Angel Fund будет специализироваться на инвестициях в технологические компании в России, Европе и США. Фонд будет вкладываться в проекты на стадиях pre-seed и seed.

По словам Бибергана, суммарно участники S16 Angel Fund основали, руководили или инвестировали в 20 технологических компаний с общей капитализацией $1 млрд. В частности, это компании Miro, Headhunter, Webinar, Dostavista, «Партия Еды».

Основатели отказались комментировать деятельность фонда и официально объявлять о запуске.

«Мы всего лишь открыли первую вакансию. Формально это даже не значит, что фонд уже запущен» — сказал в разговоре с Rusbase Олег Биберган.

Обновление: После публикации новости Rusbase узнал, что S16 Angel Fund нашел управляющего, но еще не сделал ему оффер. Кроме того, мы внесли изменения в заголовок и список руководителей фонда. В пресс-службе проекта подчеркивают, что он еще не запущен, а список руководителей уточняется.

Фото: SmartPhotoLab / Shutterstock