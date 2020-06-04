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Участники бизнес-клуба «Шмит 16» ищут управляющего для нового инвестфонда

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Основатели бизнес-клуба «Шмит 16» запускают инвестиционный фонд S16 Angel Fund. Инвестор Олег Биберган, один из создателей нового проекта, опубликовал в фейсбуке вакансию управляющего новым фондом. 

Участники бизнес-клуба «Шмит 16» ищут управляющего для нового инвестфонда

Согласно описанию нового фонда, S16 Angel Fund будет специализироваться на инвестициях в технологические компании в России, Европе и США. Фонд будет вкладываться в проекты на стадиях pre-seed и seed. 

По словам Бибергана, суммарно участники S16 Angel Fund основали, руководили или инвестировали в 20 технологических компаний с общей капитализацией $1 млрд. В частности, это компании Miro, Headhunter, Webinar, Dostavista, «Партия Еды». 

Основатели отказались комментировать деятельность фонда и официально объявлять о запуске. 

«Мы всего лишь открыли первую вакансию. Формально это даже не значит, что фонд уже запущен» — сказал в разговоре с Rusbase Олег Биберган. 

Обновление: После публикации новости Rusbase узнал, что S16 Angel Fund нашел управляющего, но еще не сделал ему оффер. Кроме того, мы внесли изменения в заголовок и список руководителей фонда. В пресс-службе проекта подчеркивают, что он еще не запущен, а список руководителей уточняется.

Фото: SmartPhotoLab / Shutterstock

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