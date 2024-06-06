s16vc и другие инвестировали $3,5 млн в ИИ-платформу для закупок стройматериалов Field Materials

Американский ИИ-стартап Field Materials привлек $3,5 млн от s16vc , Zacua Ventures, Zelda Ventures, Navitas Capital, Flyer One Ventures , DivcoWest, Blumberg Capital . Seed-раунд компания закрыла 4 июня 2024 года. Это следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание RB.RU.

Компания намерена использовать эти средства для расширения своих отделов по продажам и работе с клиентами, чтобы еще больше ускорить свой рост.

Field Materials основали в 2022 году Эльдар Садиков и Виктор Гейн. Компания базируется в калифорнийском Сан-Хосе. За два года существования стартап привлек $8,2 млн.

Программная платформа Field Materials позволяет подрядчикам и поставщикам оптимизировать каждый аспект закупок, высвободить время для более ценной работы, а также увеличить прибыль и сэкономить средства.

Фото на обложке: Field Materials / In