s16vc и другие инвестировали $3,5 млн в ИИ-платформу для закупок стройматериалов Field Materials

Американский ИИ-стартап Field Materials привлек $3,5 млн от s16vc, Zacua Ventures, Zelda Ventures, Navitas Capital, Flyer One Ventures, DivcoWest, Blumberg Capital. Seed-раунд компания закрыла 4 июня 2024 года. Это следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание RB.RU.
Компания намерена использовать эти средства для расширения своих отделов по продажам и работе с клиентами, чтобы еще больше ускорить свой рост.
Field Materials основали в 2022 году Эльдар Садиков и Виктор Гейн. Компания базируется в калифорнийском Сан-Хосе. За два года существования стартап привлек $8,2 млн.
Программная платформа Field Materials позволяет подрядчикам и поставщикам оптимизировать каждый аспект закупок, высвободить время для более ценной работы, а также увеличить прибыль и сэкономить средства.
Фото на обложке: Field Materials / In
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