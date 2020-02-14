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Новые гаджеты Samsung: раскладушка, мощные камеры и цветные наушники

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Samsung 11 февраля провела презентацию новых гаджетов. На мероприятии в Сан-Франциско компания показала смартфон-раскладушку Z Flip, три новинки флагманской серии S с мощными камерами и новые беспроводные наушники Buds+ в трех цветах.

Новые гаджеты Samsung: раскладушка, мощные камеры и цветные наушники

Z Flip

Galaxy Z Flip — второй смартфон Samsung с гибким экраном после Galaxy Fold. Но если пионер линейки складывается как книжка, то Z Flip — как стандартная раскладушка.

Z Flip оснащен основным 6,7-дюймовым экраном AMOLED Infinity Flex и внешним экраном Super AMOLED размером 1,1 дюйма. В сложенном виде гаджет помещается в ладонь или карман. 

На сгибе устройства установлен шарнирный механизм, благодаря которому Z Flip можно фиксировать под углом 90 градусов, что по задумке должно облегчить съемку фото и видео без штатива.

Изображение: news.samsung.com

У Z Flip 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти, две основных камеры 12 МП и фронтальная 10 МП и батарея емкостью 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт. Кроме того, Z Flip поддерживает беспроводную зарядку и сам может заряжать другие устройства.

Продажи Z Flip в России начнутся 14 февраля. Устройство будет стоить 119 990 рублей. Доступные цвета — «черный бриллиант» и «сияющий аметист».

S20, S20+ и S20 Ultra

Смартфоны Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra стали новыми флагманами Samsung, сменив линейку S10. Все три гаджета поддерживают 5G, фотосъемку с поддержкой искусственного интеллека, гибридный зум, видео 8K и частоту дисплея до 120 Гц.

Отличаются смартфоны в первую очередь размером: у S20 диагональ 6,2 дюйма, у S20+ — 6,7 дюйма, а у S20 Ultra — 6,9 дюйма. 

У S20 и S20+ две широкоугольные камеры с матрицами 12 МП, телеобъектив на 64 МП и фронтальная камера на 10 МП. У S20+ также есть камера глубины, отвечающая за размытие фона. У S20 Ultra есть ультраширокоугольная камера на 12 МП, широкоугольная на 108 МП, телефото на 48 МП и фронталка на 40 МП.

Все камеры обладают функцией гибридного зума (сочетание цифрового и оптического): S20 и S20+ способны на 30-кратное приближение, S20 Ultra — на 100-кратное.

Изображение: Vjeran Pavic / The Verge

Емкость аккумулятора S20 по сравнению с предыдущим флагманом увеличена до 4000 мАч. У S20+ она составляет 4500 мАч, у S20 Ultra — 5000 мАч. Все устройства поддерживают быструю и беспроводную зарядки и могут заряжать другие гаджеты.

В России смартфоны начнут продаваться 13 марта 2020 года. S20 в конфигруации с 128 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной будет стоить 69 990 рублей , S20+ — 79 990 рублей, S20 Ultra — 99 990 рублей. S20 доступен в голубом, сером и красном цветах, S20+ — в черном, сером и красном, S20 Ultra — только в черном и сером.

Buds+

Обновленные беспроводные наушники Buds+ получили двухполосные динамики и три микрофона. Производитель обещает высокую слышимость при телефонных разговорах в шумных местах и «глубокий бас и чистые верхнии ноты» при прослушивании музыки.

Наушники работают до 11 часов без подзарядки и еще 11 часов благодаря зарядному чехлу. Buds+  теперь совместимы с iOS через специальное приложение.

Buds+ будут продаваться в черном, белом, крансом и голубом цветах аз 10 990 рублей.

Изображение: news.samsung.com

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21 февраля 2020

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25 февраля 2020

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