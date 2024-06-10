S7 подала иск к «Цифра брокер» на 1 млрд рублей

Российский авиаперевозчик «Сибирь» (бренд S7) подал иск к инвестиционной компании «Цифра Брокер» (бывш. «Фридом Финанс») на 1 млрд рублей.

Исковое заявление подано 7 июня в Арбитражный суд Москвы, следует из картотеки дел. Истцом выступает АО «Авиакомпания «Сибирь», истец — ООО «Цифра Брокер». Сумма требований составляет порядка 1,02 млрд рублей. Другие детали дела не раскрываются.

АО «Авиакомпания «Сибирь» была зарегистрирована в 1994 году. В 2006 году перевозчик провел ребрендинг, после чего появился бренд S7.

«Цифра брокер» — инвестиционная компания, работающая с 2010 года, прежнее название — «Фридом Финанс».

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