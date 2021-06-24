Суд арестовал летного директора S7 Airlines Мансура Бардакова, подозреваемого в коммерческом подкупе

Суд арестовал летного директора авиакомпании S7 Airlines Мансура Бардакова, подозреваемого в коммерческом подкупе. По данным СК, он при посредничестве инструктора получил взятку в размере 1,5 млн рублей от сотрудника компании за содействие в трудоустройстве.

«По ходатайству следователя следственного отдела по г. Домодедово ГСУ СК России по Московской области судом в отношении летного директора одной из авиакомпаний, подозреваемого в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч.8 ст. 204 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, передают РИА Новости.

По данным СК, 21 июня летный директор S7 Airlines при посредничестве инструктора получил взятку в размере 1,5 млн рублей от сотрудника авиакомпании за содействие в трудоустройстве. Посредник находится под подпиской о невыезде.

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